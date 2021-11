L’app Immuni è un flop conclamato, ma il governo continua a finanziarla

Tanto inutile, tanto costosa. Il destino dell’app Immuni per la gestione del contact tracing dei contagi di Covid-19 è quello di trasformarsi nell’ennesima macchina mangia-soldi. Ad oggi, conti alla mano, è già costata 700mila euro. Palazzo Chigi, attraverso il Dipartimento per la trasformazione digitale, ha stanziato negli ultimi giorni ulteriori 220mila euro per i servizi di assistenza dell’applicazione. Una cifra che si aggiunge ai 218mila dei mesi scorsi, impiegati per l’adesione “alla Convenzione Consip per servizi di contact center”. Altri 230mila erano stati previsti a marzo per lo stesso motivo.

Il quadro della spesa si completa con i 34mila investiti nel 2020 per la campagna di comunicazione lanciata con l’intento di far conoscere e scaricare l’app. Certo, i download totali hanno superato i 17 milioni ma oggi è solo uno strumento utile per scaricare il Green pass, per cui ci sarebbe comunque già l’applicazione Io. I numeri di Immuni sono impietosi: dal 9 al 20 ottobre non ha inviato nemmeno…..

