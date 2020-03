Donna anziana batte il Coronavirus a 81 anni: “nonna di ferro” guarita in una settimana

Coronavirus, a Pavia la “nonna di ferro” guarisce in una sola settimana: ha 81 anni

Una buona notizia in questi giorni di alta tensione generata dal dilagarsi del Coronavirus in Italia. Una signora anziana di 81 anni è riuscita a sconfiggere il temutissimo Covid-2019. Armanda Bottini Campolunghi, questo è il suo nome, è stata ribattezzata “nonna di ferro” dai medici del Policlinico San Matteo di Pavia dove era in cura.

L’81enne ha sconfitto il Coronavirus in appena una settimana, in barba alle statistiche che registrano l’alto tasso di mortalità nei pazienti anziani positivi al test.

“Pensavamo non ce la facesse, abbiamo temuto il peggio”, racconta il nipote della “nonna di ferro”, Mattia, 23 anni, al Giorno. La donna era reduce da una lunga riabilitazione per la frattura di un femore, oltre che affetta da diabete di tipo 2.

“Mia nonna ha reagito alle cure – aggiunge il nipote – nel migliore dei modi e con forza. Con una determinazione riconosciuta anche dai medici”. “Ci occuperemo noi della sua convalescenza a casa”, conclude Mattia.

