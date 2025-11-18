Ucci ucci, è in vendita la villa di Angelo Balducci

Un annuncio, apparso in questi giorni su uno dei principali portali immobiliari, ha destato la curiosità dei frequentatori di salotti e circoli romani: in vendita esclusiva villa con parco e piscina nel cuore di Roma, in via delle Mura Latine 44. Così recita l’inserzione di Idealista, che ripropone quella originaria di un portale russo specializzato nella vendita di proprietà di lusso situate in Italia. Prezzo: 5,5mln di euro per 648mq suddivisi su tre livelli, con annesso magnifico parco di 3.000mq e vista sulle antiche Mura Aureliane.

Ma chi sarà il proprietario della magione? È presto detto: tutto conduce ad Angelo Balducci, l’ex presidente generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, diventato “famoso” suo malgrado per essere stato coinvolto, e condannato definitivamente, insieme a Guido Bertolaso (poi assolto) ed altre persone della protezione civile e dell’imprenditoria nell’inchiesta sugli appalti del G8 della Maddalena. All’epoca, siamo nel 2010 durante il governo Berlusconi IV, si parlò di “Cricca degli appalti”. Come riporta Wikipedia nella pagina dedicata all’Ingegnere, nel 2014 il Tribunale di Roma ha definitivamente confiscato a Balducci e famiglia beni per un valore di 13mln di euro. Evidentemente non la villa ora in vendita.

Ma il nome di Balducci balzò agli onori della cronaca anche per alcune intercettazioni hot che lo vedevano protagonista. Queste telefonate, che probabilmente ora non potrebbero essere pubblicate visti i recenti provvedimenti in materia del Governo Meloni, gli costarono il prestigioso titolo di gentiluomo di sua santità, anche perché, secondo le indagini, era proprio tramite conoscenze negli ambienti felpati del Vaticano che Balducci si dava da fare per soddisfare i suoi desideri. Il figlio di Balducci, Lorenzo, attore e influencer, molto spesso ambienta in quella villa i suoi sketch pubblicati su Instagram (riscuotendo discreto successo). In molti di essi si possono riconoscere parti della residenza, di cui si trova traccia anche nelle generose foto pubblicate a corredo dell’annuncio. L’altro figlio, Filippo, è assai più riservato, avendo da anni scelto il percorso della fede dopo aver tentato senza successo quella di musicista. Chissà se i deputati Lotito e Angelucci, vicini di casa di Balducci, si preoccuperanno all’idea di vedersi arrivare nuovi danarosi (e magari rumorosi) inquilini.