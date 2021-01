Si è sentita male il giorno dopo aver mangiato sushi, accusando gravi sintomi dovuti ad un’intossicazione alimentare. Una ragazza di 21 anni di Foligno è stata portata con massima urgenza nella struttura di Anestesia e Rianimazione dei Trapianti e Chirurgia Maggiore dell’ospedale Riuniti di Ancona. Il suo bollettino medico sarebbe grave. C’è infatti una grave compromissione di organi, con varie insufficienze. In particolare un’insufficienza epatica che la trattiene in ospedale e ha aggravato la situazione. Si tratterebbe, secondo i medici, di un’intossicazione dovuta alla leptospirosi.

La ragazza avrebbe mangiato sushi la sera del 24 gennaio 2021, sentendosi male poche ore dopo aver consumato il pesce crudo. Portata inizialmente al Pronto soccorso di Foligno, i medici l’hanno spostata nel reparto di rianimazione. Visto però l’aggravarsi delle sue condizioni fisiche, la ragazza è stata trasferita nella struttura Anestesia e Rianimazione dei Trapianti e Chirurgia Maggiore dell’ospedale Riuniti di Ancona, dove tuttora sarebbe ricoverata. I medici hanno sottoposto la giovane a un trattamento di depurazione continua del sangue con particolari filtri per l’eliminazione di sostanze tossiche e infiammatori.

Nel frattempo sono in corso gli esami per individuare in fretta la causa che ha scatenato il danno multiorgano, in modo da poter arrivare quanto prima ad una cura efficace per la ragazza, mentre i Nas stanno svolgendo accertamenti sull’intossicazione. In particolare dovranno controllare il locale e verificare eventuali anomalie e contaminazioni. A provocare l’infezione, la leptospirosi, potrebbero esserci anche altre cause, come il contatto come le feci o l’urina di animali o potrebbe essere stata trasmessa dai topi.

