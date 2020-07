Alex Zanardi operato alla testa al San Raffaele: “Condizioni stabili”

Alex Zanardi è stato sottoposto oggi – 27 luglio – a un intervento alla testa all’ospedale San Raffaele di Milano per trattare alcune “complicanze”. Le sue condizioni al momento sono “stabili”. Lo rende noto l’ospedale, dove era stato trasferito nei giorni scorsi in terapia intensiva.

“In merito alle condizioni cliniche di Alex Zanardi – si legge in una nota – l’Ospedale San Raffaele comunica che il giorno successivo al trasferimento presso la Terapia Intensiva Neurochirurgica, diretta dal professor Luigi Beretta, il paziente è stato sottoposto a una delicata procedura neurochirurgica eseguita dal professor Pietro Mortini, direttore dell’Unità Operativa di Neurochirurgia, per il trattamento di alcune complicanze tardive dovute al trauma cranico primitivo. Al momento gli accertamenti clinici e radiologici confermano il buon esito delle suddette cure e le attuali condizioni cliniche del paziente, tuttora ricoverato in Terapia Intensiva Neurochirurgica, appaiono stabili”.

