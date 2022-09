Alessandro Borghese: “Mantengo mio figlio di 16 anni, ma non l’ho mai visto”

Alessandro Borghese torna a parlare del figlio avuto prima del suo matrimonio e del quale si è finora occupato sotto il profilo legale ed economico, ma che non ha mai visto. La nascita del bimbo risale al 2006, prima di convolare a nozze nel 2009 con Wilma Oliverio, da cui ha avuto altri due figli che oggi hanno oggi 6 e 11 anni. “Una situazione molto delicata: appena mi è stato comunicato ho fatto gli accertamenti del caso e ora gestisco la situazione dal punto di vista economico e legale. Insomma, ho fatto tutto quello che bisognava fare. Certo, mi piacerebbe vederlo ma non ne ho mai avuto l’opportunità, non me lo permettono. Ormai è grande”, ha confessato il cuoco tre anni fa in un’intervista al Corriere della Sera. “Non è mica un assassinio, è una cosa che capita e che è capitata a me come a centomila altre persone. La madre non era nemmeno una fidanzata”. Oggi a Fanpage racconta: “Da giovane non mi fidanzavo mai, però ero molto ‘sportivo’.” Ma ancora oggi non ha mai conosciuto il ragazzo. Non ho mai avuto l’opportunità di vederlo. In futuro, chi lo sa? Lui ora vive all’estero”.