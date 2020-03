Agguato a Napoli: muore 15enne, parenti devastano ospedale

Un 15enne è stato ucciso questa notte in un agguato nel quartiere di Santa Lucia a Napoli. Il giovane, Ugo Russo, è arrivato al pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini alle 5.30, accompagnato da alcuni amici. Le sue condizioni erano già critiche per ferite d’arma da fuoco alla testa e al torace e nel corso dell’intervento chirurgico è morto.

I parenti del ragazzo hanno danneggiato il pronto soccorso. Secondo quanto riporta l’agenzia Agi, il ragazzo sarebbe stato al entro di un agguato con modalità camorristiche, ma la dinamica di quanto accaduto non è ancora chiara e le forze dell’ordine sono al lavoro in queste ore per tentare di ricostruire l’accaduto.

“Constatati i danni ad arredi e attrezzature nonché l’assenza delle condizioni igienico-sanitarie tali da non permettere lo svolgimento delle attività assistenziali di emergenza in sicurezza sia per i pazienti che per gli operatori, alle ore 7,30 abbiamo dichiarato la sospensione del servizio di Pronto Soccorso P.O. dei Pellegrini”, scrive in una nota ufficiale l’Asl di Napoli1, che ha comunicato la sospensione del servizio di Pronto Soccorso dei Pellegrini dalla mattina di oggi domenica 1 marzo.

Previsto il trasferimento di 8 pazienti presenti nei reparti dello stesso presidio ospedaliero o, con ausilio del 118, in altri ospedali cittadini.

Articolo in aggiornamento

Leggi anche:

Potrebbero interessarti “Se mia madre non avesse violato i protocolli mio padre sarebbe morto a causa del Coronavirus”: Giovanna racconta il caos di Cremona al collasso Coronavirus in Italia: primo positivo morto a Brescia. American Airlines sospende voli per Milano “Avrei dovuto dire io basta”, la dolorosa lettera di una hostess dopo il disastro Air Italy

Palermo, è morto di leucemia Ibrahim Gaye, il 18enne del Gambia che sognava di diventare come Cristiano Ronaldo