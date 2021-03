Aggiornamento vaccini anti-Covid: quante dosi sono state consegnate e somministrate in Italia | 20 marzo 2021

Vaccini anti-Covid in Italia: l’aggiornamento sulle dosi consegnate e somministrate | 20 marzo 2021

Il piano per la distribuzione e la somministrazione dei vaccini anti-Covid in Italia prosegue (qui i dati in tempo reale), sotto la guida del nuovo commissario per l’emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo.

Qui l’aggiornamento sulle dosi di vaccino anti-Covid consegnate e somministrate in Italia

Ore 8 – Somministrate 7,5 milioni di dosi in totale – In Italia sono state somministrate 7.532.035 dosi di vaccino, ovvero il 78,6 per cento di quelle consegnate, pari a 9.577.500 milioni. Le persone attualmente vaccinate (a cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino) con altre le dosi dei tre vaccini Pfizer, AstraZeneca e Moderna sono 2.380.018.

