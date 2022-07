Da Modena a Santiago in bici, scomparso da lunedì. La madre: “Mio figlio non dà più notizie, conto svuotato”

Adriano Pacifico, 32 anni, risulta scomparso. Era partito da Bastiglia, nel Modenese, per raggiungere Santiago de Compostela in bicicletta. Ma da lunedì 11 luglio non si hanno più sue tracce e alcuni prelievi dal bancomat destano sospetti. Motivo per cui la madre, Grazia Mansueto, è partita per il sud della Francia, per provare a rintracciare il figlio.

L’ultima volta che la madre ha sentito il figlio è stato appunto lunedì, quando Adriano l’ha chiamata con un cellulare prestato (il telefono del ragazzo si era rotto) dalla zona di Tolone. Il 32enne nel corso di quella videochiamata ha spiegato alla madre che si era fermato per qualche giorno perché non si sentiva bene fisicamente. Ma che voleva ripartire per raggiungere la Spagna.

Come riporta la stampa di Modena, a destare preoccupazione nella madre sarebbero state le telefonate ricevute nei giorni successivi sempre da chi aveva prestato il cellulare al figlio, per dirle prima che era ripartito da solo, poi che viaggiava con alcuni ragazzi. Poi alcuni prelievi bancomat proprio nella zona di Tolone, piccole somme, 20-30 euro, fatti a breve distanza l’uno dall’altro.

“Mi preoccupa l’uomo che gli ha prestato il telefono. Quella persona ci ha dato indicazioni discordanti -ha spiegato Grazia Mansueto alla Gazzetta di Modena. Diceva di non capire bene l’italiano, anche se aveva raccontato di aver lavorato nel nostro Paese. Diceva che Adriano viaggiava solo e che era ripartito. Successivamente, con un conoscente che parla il francese, ho nuovamente contattato quel ragazzo. Ha detto che Adriano era con un gruppo di ragazzi. In una di queste videochiamate ho notato che questa persona viveva in una baracca abbandonata e trasandata. Mi sono spaventata e lo sono parecchio anche adesso”.