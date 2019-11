Acqua alta a Venezia, la foto virale della donna rimasta in mutande

Martedì 12 novembre Venezia è rimasta sommersa dall’acqua piovana, che ha raggiunto quasi un metro di altezza e inondato ogni vicolo della città, mettendo in ginocchio la popolazione locale e provocando danni ancora incalcolabili.

Le case sono completamente allagate e decine di persone hanno trascorso la notte senza dormire perché letti, divani e altri mobili galleggiavano nell’acqua, mentre i riscaldamenti hanno smesso di funzionare. Piazza San Marco è rimasta completamente sommersa dall’alta marea.

Diverse gondole si sono staccate dagli ormeggi e sono state spinte sopra la Riva degli Schiavoni. Un pontile delle gondole, invece, è finito proprio in piazza San Marco, mentre un pilone dell’illuminazione è stato piegato dal forte vento.

Tuttavia la conta dei danni è solamente provvisoria ed è resa ancora più difficile dalle avverse condizioni meteo, che perversano sulla città.

Intanto le foto del capoluogo veneto inondato fanno il giro dei social, ma una in particolare è diventata il simbolo del disastro che si è abbattuto su Venezia: l’immagine di una donna che attraversa in mutande un vicolo allagato, e porta in mano gli stivali che si è tolta.

L’immagine ha fatto il giro dei social, perché riflette in uno scatto il disastro della città, devastata dalla calamità naturale e rimasta praticamente “in mutande”.

Chi la condivide, commenta: “Siamo rimasti così, in mutande”.

