31 dicembre 2021, supermercati e negozi aperti o chiusi l’ultimo dell’anno (Capodanno)

I negozi e i supermercati sono aperti o chiusi oggi, 31 dicembre 2021, per l’ultimo dell’anno? Una domanda che molti si stanno ponendo in vita del Capodanno, festività quest’anno condizionata dall’emergenza Covid, ma che comunque porterà molti italiani a festeggiare in compagnia dei propri cari e amici l’arrivo del 2022. Dunque bisognerà avere il modo e il tempo di andare a comprare tutto l’occorrente. E se proprio all’ultimo vi siete resi conto che manca qualcosa? Non temete, la maggior parte nei negozi e dei supermercati oggi, 31 dicembre, rimarrà aperto, anche se in molti casi con orari ridotti e chiusure anticipate per mettere a tutti i lavoratori di tornare a casa in tempo per festeggiare l’ultimo dell’anno.

Domani – 1 gennaio 2022 – sarà invece molto difficile trovare negozi aperti, perché le chiusure saranno generalizzate. Anche tutti i principali centri commerciali saranno chiusi il 1 gennaio 2022 e aperti oggi, 31 dicembre 2021. Vediamo nel dettaglio il quadro nelle principali città come Roma e Milano. Nella notte di San Silvestro, come detto, gli orari di molti negozi e centri commerciali subiranno delle modifiche con riduzioni e chiusure anticipate al tardo pomeriggio, per permettere a tutti di fare il tradizionale Cenone. Ecco un quadro dei principali negozi e degli orari per il 31 dicembre 2021:

Sicilia Outlet Village 10-18

Città Sant’Angelo Village 10-18

Sardinia Outlet Village 10-18

Palmanova Outlet Village 10-18

Mondovicino Outlet Village 10-18

Valdichiana Outlet Village 10-18

Franciacorta Outlet Village 10-18

Fidenza Village Chic Outlet Shopping 10-18

Barberino Designer Outlet 10-18

Castel Romano Designer Outlet 9.15-18

La Reggia Designer Outlet 10-18

Noventa di Piave Designer Outlet 10-18

Serravalle Designer Outlet 10-18

Mantova Outlet Fashion District 10-18

Puglia Outlet Village 10-17

Valmontone Outlet 10-18

Torino Outlet Village 10-18

The Mall Firenze 10-17

The Mall Sanremo 10-17

Per quanto riguarda i supermercati aperti il 31 dicembre 2021, a Milano il Pam, Carrefour ed Esselunga chiuderanno alle 19, mentre Conad e Lidl alle 20, la Coop arriverà fino alle 20.30. Per quanto riguarda negozi come Unieuro, Expert, Trony e Ikea, abbasseranno le serrande tra le 18 e le 19. Stessa cosa per i principali centri commerciali. A Roma EurRoma 2 chiuderà alle 19, Castel Romano alle 18. Tutto chiuso il 1 gennaio 2022. In ogni caso il consiglio che vi diamo è di verificare contattando direttamente il vostro punto vendita di fiducia, anche tramite il sito o le pagine social, per conoscere con precisione gli orari.

Capodanno 2022: le regole e le restrizioni

Abbiamo visto i negozi e i supermercati aperti o chiusi il 31 dicembre 2021, ma quali sono le regole per questo Capodanno, visto il peggiorare dell’emergenza Covid? Feste in piazza ed eventi vietati, Super green pass per cenare al ristorante, niente assembramenti ma nessun limite per il numero di invitati a casa. E poi ancora: discoteche chiuse, nessuna restrizione agli spostamenti, mascherine nei luoghi chiusi. La nostra videoscheda con tutte le restrizioni.