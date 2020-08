Scavalca il balcone di un’anziana e le mostra i genitali, poi tenta di violentarla: arrestato 29enne

Un 29enne è stato arrestato notte tra sabato e domenica a Latina dopo aver scavalcato il balcone di un’anziana signora e averla molestata, denudandosi e chiedendole di consumare un rapporto sessuale. Il ragazzo, di origini francesi, aveva precedenti anche per reati contro il patrimonio e aveva tentato di stuprare la donna già altre tre volte dal mese di giugno.

L’aggressore è stato arrestato grazie all’intervento provvidenziale di un poliziotto libero dal servizio. L’agente, che risiede nel capoluogo pontino ma è in servizio a Roma, è stato svegliato nel cuore della notte dalle grida di aiuto della donna che vive vicino al suo appartamento è subito intervenuto. Secondo quanto ricostruito dalla Questura, il 29enne ha tentato di darsi alla fuga spintonando l’agente che invece è riuscito a bloccarlo.

Poi è stato portato in stato d’arresto presso i locali della Questura di Latina dagli agenti delle Volanti per rispondere, nell’immediato, di violazione di domicilio e resistenza a Pubblico Ufficiale. “Quando la donna formalizzerà la querela, dovrà rispondere anche per gli atti sessuali compiuti ai danni della povera anziana”, spiega la Questura.

Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che il 29enne “era già autore di pesanti avances sessuali alla stessa donna, giungendo ad aggredirla fisicamente per consumare un rapporto sessuale, per ben tre volte, dallo scorso mese di giugno”, spiega la Questura, “ma sempre la donna era riuscita, chiedendo aiuto, a mettere in fuga l’assalitore che ora dovrà finalmente rispondere in Tribunale di questi suoi raptus”.

Leggi anche: Madre e figlio di 4 anni scomparsi a Messina dopo un incidente stradale

Potrebbero interessarti Esclusivo: Italia malata, tra malformazioni nei bambini e pesticidi. Nel Nord ci sono tante piccole Ilva: ecco quali Si accascia a terra e muore a 16 anni dopo la pizza a casa di amici: tragedia nel Padovano Messina, madre e figlio scomparsi dopo un incidente stradale