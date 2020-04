25 aprile 2020, supermercati aperti o chiusi regione per regione

Sabato 25 aprile 2020 in Italia si festeggia la Festa della Liberazione. Molti italiani in queste ore, viste anche le limitazioni per l’emergenza Coronavirus, si stanno domandando: i supermercati in Italia il 25 aprile 2020 saranno aperti o chiusi? Una risposta univoca per tutti non c’è. Inanzitutto dipende da regione a regione; poi – in alcuni casi – da supermercato a supermercato. Ma vediamo insieme dove i supermercati e negozi saranno aperti o chiusi il 25 aprile 2020.

LOMBARDIA

Per il 25 aprile 2020 la Lombardia non ha imposto la chiusura dei supermercati, come già fatto d’altronde a Pasqua e Pasquetta. Spetta quindi ai negozi la decisione di restare aperti o chiudere, mentre i sindacati premono per una chiusura per evitare che la passeggiata al supermercato o al negozio di alimentari diventi una scusa per uscire e quindi ulteriore occasione di contagio. A Milano, dunque, la maggior parte dei supermercati sarà regolarmente aperta il 25 aprile: i supermercati Esselunga e quelli Conad, ad esempio, resteranno aperti full time. Molti altri invece rispetteranno l’orario 7.30-20.00. Aperture straordinarie anche per PAM, che sabato 25 e domenica 26 aprile resta aperto dalle 9.00 alle 20.00.

LAZIO, TOSCANA E PIEMONTE

Al contrario, i supermercati saranno chiusi 25 aprile e 1 maggio a Roma e nel Lazio. Resteranno aperti solo farmacie, parafarmacie, centri agroalimentari all’ingrosso, negozi che vendono articoli sanitari, tabaccai, edicole e benzinai. Anche in Piemonte e in Toscana non si potrà fare spesa il 25 aprile e il 1 maggio, per effetto dell’ordinanza della Regione.

PUGLIA

In Puglia il divieto si estende a tutto il weekend, compreso quindi anche il 26 aprile.

EMILIA ROMAGNA

Tutto chiuso 25 aprile e primo maggio anche in Emilia Romagna, dove però è stata decisa la riapertura dei supermercati la domenica.

VENETO

Il presidente di Regione Zaia per il 25 aprile e il primo maggio ha autorizzato picnic solo nella propria proprietà e solo con il proprio nucleo familiare.

Potrebbero interessarti Il triste declino di Vittorio Feltri, ex erede di Indro Montanelli (di F. Bagnasco) Il bollettino: superati i 25mila morti, nuovo record di guariti (+2.943) Coronavirus: a maggio la svolta climatica che potrebbe rallentare il contagio