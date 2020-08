TPI FEST 2020! | FOTO

Da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto 2020 la Piazza del Comune di Sabaudia è stata la location della seconda edizione del TPI Fest! una voce libera e senza padroni, il festival organizzato da TPI con il patrocinio del Comune di Sabaudia e della Regione Lazio.

Tre serate, tre temi diversi: 1. Lombardia, paziente zero; 2. Fine emergenza mai; 3. Magistratura sotto inchiesta. Protagonisti del festival sono stati alcuni fra i più noti nomi della politica e del giornalismo italiano: da Andrea Orlando a Luca Palamara, passando per Pierpaolo Sileri, Claudio Durigon, Roberto Formigoni, Silvia Scurati, Marco Travaglio, Francesca Nava, Francesco Giubilei, Stefano Mentana, Andrea Crisanti, Luca Telese, Marco Revelli, Annalisa Chirico. Il tutto presentato e condotto dal direttore di TPI Giulio Gambino.

La prima serata

In particolare, la prima serata del Festival ha ospitato l’intervista del direttore Giulio Gambino al vicesegretario del Partito Democratico Andrea Orlando. Nella seconda parte della serata Marco Travaglio (direttore del Fatto Quotidiano), Roberto Formigoni (ex presidente della Regione Lombardia), Francesco Giubilei (editore di Historica), Francesca Nava (documentarista e giornalista che per TPI ha condotto l’inchiesta sulla mancata istituzione della zona rossa nella Val Seriana) e Silvia Scurati (consigliere regionale della Lega in Lombardia), hanno partecipato al dibattito sull’emergenza sanitaria in Lombardia e in Italia: “Lombardia, paziente zero”.

La seconda serata

Nella seconda serata, quella di sabato 1 agosto, Giulio Gambino ha intervistato il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri. Nella seconda parte della serata Andrea Crisanti (Professore ordinario di Microbiologia dell’Università di Padova ), Luca Telese (giornalista e conduttore di In Onda), Annalisa Chirico (giornalista e scrittrice), Marco Revelli (sociologo), sono invece intervenuti nel dibattito sull’epidemia di Coronavirus in Italia tra scienza e propaganda: “Fine emergenza mai”.

La terza serata

La terza serata del TPI Fest 2020 ha ospitato l’intervista del direttore Giulio Gambino al sindacalista e politico della Lega Claudio Durigon. Nella seconda parte della serata Gambino ha invece intervistato insieme al vicedirettore di TPI Stefano Mentana il magistrato e ex membro del Csm Luca Palamara.

L’appuntamento è per l’anno prossimo, con nuovi temi e nuovi dibattiti.

TPI FEST 2020!, il best of delle tre serate | VIDEO

