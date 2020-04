Coronavirus, i disegni dei tatuatori all’asta per sostenere gli ospedali di Milano

Le opere dei tatuatori all’asta per il Policlinico di Milano

Dopo Bergamo e Brescia anche i tatuatori di Milano hanno deciso di dare il proprio contributo e sostenere gli sforzi per questa emergenza da Coronavirus, e lo fanno con quello che sanno fare meglio: disegnare.

“L”idea è nata dai tatuatori di Bergamo. Tutto è partito da lì, i nostri colleghi sono riusciti a fare ben due aste. In totale hanno raccolto 40mila, direi grandioso. Subito dopo Bergamo hanno iniziato i tatuatori di Brescia che stanno ancora finendo gli ultimi conti ma già hanno superato i 20mila euro. Nel nostro caso i fondi andranno al Policlinico di Milano, abbiamo scelto il Policlinico perché volevamo aiutare un ospedale di zona”, racconta a TPI Lara Simonetta, una delle organizzatrici dell’asta #tatuatoripermilano.

Gli artisti hanno infatti lanciato un’asta online benefica con i loro disegni per raccogliere fondi a favore dell’ospedale Policlinico di Milano per aiutare la Lombardia nella lotta al Coronavirus.

“L’asta è partita mercoledì primo aprile alle 10 e termina domani giovedì 2 aprile alle 12. All’iniziativa hanno aderito anche pittori e incisori, quindi non siamo solo tatuatori. Se sei un cliente puoi partecipare all’asta nei commenti. La base d’asta è di 50 euro”, continua la tatuatrice Lara Simonetta dello studio Hive tattoo art gallery.

“I partecipanti ufficiali erano 240. L’asta l’abbiamo organizzata tramite un gruppo WhatsApp. Poi altri tatuatori si sono inseriti all’ultimo arriveremo a un totale di circa 300 artisti”, ci racconta l’artista milanese.

E non sono solo artisti italiani. “Abbiamo anche un paio di partecipanti inglesi e un paio di ragazze italiane che vivono all’estero. Una in Irlanda e una ad Hong Kong”, continua.

“Per noi di Milano è la prima edizione. Siamo in 3 nel gruppo organizzativo. Io, Luca Luca Perciabosco e Silvia Brigatti. Speriamo di raccogliere tanti soldi che andranno tutti all’ospedale. Per noi l’importante è aiutare e donare per dare un nostro contributo nella lotta al Coronavirus”, conclude Lara.

Il pagamento dovrà essere effettuato DIRETTAMENTE al POLICLINICO DI MILANO tramite carta di credito direttamente sul sito policlinico.mi.it ,oppure attraverso bonifico bancario con i seguenti dati: INTESTATARIO BONIFICO: FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO | IBAN: IT59W0311101642000000038863 | CAUSALE: #TATUATORIPERMILANO

