Cracco, Barbieri e Cannavacciuolo, è sfida di panettoni: ecco quanto costano i dolci di Natale “stellati”

Un regalo originale e gustoso per questo Natale potrebbe essere il panettone griffato da uno chef, magari stellato. I famosi cuochi italiani, nonché ex giudici di Masterchef Carlo Cracco, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri propongono il dolce tipico milanese secondo la propria ricetta.

Il prezzo? Per alcuni potrebbe essere considerato esorbitante, ma non bisogna dimenticare che si tratta pur sempre di un panettone “griffato”.

Ma vediamo nel dettaglio il costo. Il panettone di Bruno Barbieri è acquistabile solo da un chilo per 38 euro. Entro il 6 gennaio, però, si può ottenere uno sconto del 10 per cento. Inoltre, i primi 30 clienti del panettone firmato Barbieri riceveranno anche un biglietto di auguri di Natale firmato dallo chef.

Il panettone del cuoco napoletano Antonino Cannavacciuolo è disponibile invece in due varianti: quella da 750 grammi a 29 euro e quello da un chilo a 38 euro (lo stesso prezzo del lievitato del collega Bruno Barbieri).

Quello di Carlo Cracco è il più caro dei tre: il suo panettone costa 40 euro al chilo per la confezione in cartone. Se si sceglie l’elegante scatola di latta invece il prezzo lievita a 45 euro.

Quella più economica è un mini Panettone Milano da 100 grammi al costo di 10 euro. Ma le possibilità di scelta per il panettone artigianale by Carlo Cracco sono varie, in modo da accontentare anche i palati più esigenti. Da provare, ad esempio, quello albicocca e cioccolato: la versione da 500 grammi costa 25 euro, mentre per quello da un chilo si spendono 40 euro.

Chi invece volesse andare a mangiare nel suo ristorante in Galleria a Milano deve aspettarsi di spendere molto di più. Il Cenone di Capodanno, ad esempio, costa sui 600 euro, oppure 400 euro senza vini.

