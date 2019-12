Carlo Cracco, il sorprendente prezzo del suo panettone artigianale

In vista del Natale, molti sono in cerca di un regalo originale con cui colpire le persone care. Perché allora non regalare un panettone artigianale fatto da uno chef stellato? Tra i cuochi più apprezzati del momento c’è sicuramente Carlo Cracco, il quale, come vi abbiamo raccontato, ha già definito il suo menù per il cenone di Capodanno.

Per chi invece volesse comprare un panettone stellato, lo chef ex giudice di MasterChef propone varie opzioni. Quella più economica è un mini Panettone Milano da 100 grammi al costo di 10 euro. Il massimo che si arriva a spendere è 47 euro per un Panfico nell’elegante scatola di latta.

Ma le possibilità di scelta per il panettone artigianale by Carlo Cracco sono varie, in modo da accontentare anche i palati più esigenti. Da provare, ad esempio, quello albicocca e cioccolato: la versione da 500 grammi costa 25 euro, mentre per quello da un chilo si spendono 40 euro.

Prezzi non economici ma di certo non eccessivi, considerando che stiamo parlando di uno chef stellato. Chi invece volesse andare a mangiare nel suo ristorante in Galleria a Milano deve aspettarsi di spendere molto di più. Il Cenone di Capodanno, ad esempio, costa sui 600 euro, oppure 400 euro senza vini.

Cenone di Capodanno da Bruno Barbieri: quanto costa una cena targata Masterchef

Cenone di Capodanno da Antonino Cannavacciuolo: quanto costa una cena a Villa Crespi

Potrebbero interessarti J.K. Rowling e quel contestato tweet: la polemica sul web “Figli”: il monologo cult di Mattia Torre interpretato da Valerio Mastandrea diventa un film Dopo Marica Pellegrinelli, Ramazzotti ritrova l’amore con una sua ex: l’indiscrezione

Capodanno da Giorgio Locatelli: quanto costa e il menù del Veglione nel suo ristorante di Londra