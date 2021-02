Mario Draghi stava in classe insieme a Giancarlo Magalli: la foto ricordo a scuola

“Draghi era intelligente, simpatico e una persona molto corretta: non era uno di quelli che faceva la spia al professore. Insomma, era una persona estremamente piacevole. Da ragazzino era come adesso, con la sua riga, pettinato come adesso e sempre con quel sorriso che era il suo biglietto da visita”, il conduttore, intercettato poi dall’Adnkronos, ha raccontato questi aneddoti del passato aggiungendo che “il mio timore è che i politici di mestiere gli remeranno tutti contro affinché non si noti troppo che è più bravo di loro”.

Leggi anche: 1. Mario Draghi, l’ex compagno di banco Giancarlo Magalli: “A scuola era simpatico e divertente”; // Mario Draghi chi è – 1. “Lo chiamavano l’Americano”: tutte le curiosità sull’ex presidente della Bce Mario Draghi; // 2.Chi sono Federica e Giacomo, i figli di Mario Draghi: lavoro e studi; // 3. Dove vive Mario Draghi, le case dell’ex presidente della Bce (futuro premier?); // 3. Mario Draghi, partito e orientamento politico dell’ex presidente della Bce; // 4. Chi è Serena Cappello, la moglie di Mario Draghi