Dove vive Mario Draghi, le case dell’ex presidente della Bce (futuro premier?)

Dove vive Mario Draghi? L’ex presidente della Bce è romano (3 settembre 1947) e vive prevalentemente nella sua città: Roma. Durante la sua lunga e splendente carriera ha però lavorato e studiato anche all’estero (Boston e Francoforte). In Italia ha però altri due posti del cuore, oltre la sua Roma, Lavinio e Città della Pieve. La prima è una località di mare vicino Roma; la seconda è una cittadina al confine tra Umbria e Toscana.

Riservato e sempre lontano dai riflettori quando si tratta della sua vita privata, Mario Draghi sembra essere una di quelle persone schive a cui non piace essere al centro dell’attenzione. A Lavinio Draghi è stato spesso avvistato senza auto blu e in tenuta normale se non sportiva. L’ex presidente della Bce infatti viene descritto come un grande appassionato di sport (per quanto riguarda il calcio, è un tifoso della Roma), dal jogging al trekking, fino al tennis e al golf.

Per Mario Draghi è molto importante anche la villa in Umbria (Città della Pieve) dove nel 2011 si è sposato il figlio, Giacomo, e che ad aprile 2020 ha subito alcuni danni a seguito di un incendio. Il rogo è avvenuto poco prima delle 23. L’incendio ha provocato molto fumo, che si è diffuso nell’abitazione dalle intercapedini. Le fiamme hanno lambito anche una parte del tetto della casa. Nessun problema per Mario Draghi e la moglie che erano lì. Sono subito intervenute due squadre dei vigili del fuoco, una dal comando provinciale di Perugia e l’altra di volontari di Città della Pieve. Solo I vigili del fuoco sono arrivati velocemente sul posto e nel giro di pochi minuti hanno domato le fiamme. In seguito hanno confermato che non c’è stato dolo. Solo piccoli danni alla casa, che si trova in un appezzamento di terreno alle porte di Città della Pieve.

Potrebbero interessarti “Draghi salva l’Italia”: i titoli dei giornali stranieri Mario Draghi: le frasi celebri dell’ex governatore della Bce, prossimo premier Mario Draghi, partito e orientamento politico dell’ex presidente della Bce