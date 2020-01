William e Harry: “Tra noi niente veleni”

I principi Harry e William smentiscono in una nota congiunta quanto scritto dai tabloid britannici circa una presunta lite o su toni aspri di loro divergenze recenti.

La comunicazione ufficiale dei due fratelli arriva a margine del vertice convocato d’emergenza dalla Regina Elisabetta e dal principe Carlo per decidere le “sorti” di Harry e Meghan Markle all’interno della Famiglia Reale.

Si tratta di “una storia falsa, non ci sono veleni tra di noi”, dicono William e Harry. La notizia è stata pubblicata “malgrado le nostre smentite”, affermano i figli di Carlo e Diana in un testo diffuso dalla corte.

I due rivendicano poi l’impegno comune per la salute mentale, denunciando come attribuire loro “l’uso d’un linguaggio aggressivo sia offensivo e potenzialmente pericoloso”.

A riportare le parole di William era stato il Sunday Times, secondo cui il principe avrebbe rivelato a un suo amico di essere molto triste per la scelta di Harry e Meghan di rinunciare al ruolo di membri senior e di allontanarsi dalla famiglia reale. “Ho protetto mio fratello per tutta la vita e non posso più farlo… sono triste per questo – avrebbe dichiarato William – Ormai siamo entità separate”.

