La classifica degli influencer italiani più attivi sui social a maggio 2020: la top 15

Durante il lookdown, abbiamo visto alcuni profili Instagram subire un’impennata di visite e interazioni. A maggio, arriva un’altra classifica degli influencer italiani più attivi che vede in cima ancora una volta la regina delle influencer: Chiara Ferragni conferma la corona con 86,9 milioni di interazioni, 13 milioni in più di aprile. La classifica, stilata da Sensemakers per Primaonline.it, vede quindi l’influencer cremonese senza rivali. Il distacco con gli altri quattordici influencer è netto e non lascia spazio al dubbio. Una sorpresa, però, che separa Chiara dal marito Fedez, collocato in terza posizione, è Gianluca Vacchi, che si guadagna il secondo posto con 15,7 milioni d’interazioni. Vacchi, che ad aprile era tra i bassifondi della classifica, questa volta ha sbaragliato la concorrenza e ha puntato alla top 3. Fedez invece slitta al terzo posto rispetto ad aprile con 12,8 milioni.

Al quarto posto, vediamo Diletta Leotta con 8,8 milioni di interazioni: durante la quarantena, la giornalista di Dazn ha saputo intrattenere i suoi follower con lezioni di cucina e tutorial per attività fisica. Al quinto posto, parlando di cucina, invece figura Benedetta Rossi, guru della cucina faidate che segue la Leotta con 8,7 milioni di interazioni. Benedetta Rossi è il nuovo fenomeno del web, con le sue ricette facili e saporite ha saputo conquistare il mondo della cucina (ha pubblicato anche diversi libri di cucina con Mondadori e ha un programma tutto suo su Real Time, Fatto in casa per voi). Al sesto posto della classifica degli influencer più attivi di maggio vediamo la sorella di Chiara, Valentina Ferragni, con 5,4 milioni. Al settimo posto gli Autogol con 4,5 milioni, all’ottavo posto Paola Turani con 4,4 milioni e al nono posto Beatrice Valli (Uomini e Donne) con 4,3 milioni.

Al decimo posto della classifica vediamo Alice Campello – la nuova fiamma di Alvaro Morata – con 4,2 milioni di interazioni, mentre all’undicesimo posto spunta ClioMakeUp, che perde diverse posizioni rispetto ad aprile (dove era ottava in classifica) con 4,1 miloni. E ancora, al dodicesimo posto vediamo Ludovica Pagani, conosciuta come la Leotta nel mondo del calcio, che ha collezionato 3,6 milioni di interazioni. Al tredicesimo posto Alice Pagani, conosciuta per la serie tv Baby, con 3,5 milioni, al quattordicesimo posto Marco Fantini con 3,5 milioni e, per un soffio, al quindicesimo posto salta fuori Giulia De Lellis, con 3,4 milioni.

