Mister Felicità: trama, cast e streaming del film in onda stasera su Rai 1

Questa sera, martedì 10 settembre 2019, su Rai 1 in prima serata alle 21.25 va in onda il film Mister Felicità, simpatica commedia del 2017 diretta e interpretata da Alessandro Siani con Diego Abatantuono.

Mister Felicità film | Trama

Il film racconta la Martino, un giovane napoletano indolente e disilluso che vive in Svizzera dalla sorella Caterina. Quando un imprevisto costringerà quest’ultima all’immobilità e a subire costose cure, Martino dovrà lavorare al posto della sorella come uomo delle pulizie presso il dottor Dott. Guglielmo Gioia, un mental coach specializzato nello spronare le persone attraverso il pensiero positivo e l’azione.

Un giorno che il Dottor Gioia si assenta, Martino ne approfitterà per fingersi il suo assistente e uno dei suoi primi pazienti sarà la famosissima campionessa di pattinaggio Arianna Croft. La sportiva, dopo una brutta caduta sul ghiaccio, ha perso completamente fiducia in se stessa e la passione per la sua attività, ma i campionati europei di pattinaggio stanno per cominciare: ce la farà Martino, nell’insolito ruolo di Mister Felicità, tra equivoci e rivelazioni inaspettate, a far tornare Arianna la straordinaria campionessa che era?

La trama completa

Cast

Qui di seguito il cast completo di attori del film con i rispettivi personaggi interpretati dai protagonisti:

Alessandro Siani – Martino

– Martino Diego Abatantuono – Guglielmo Gioia

– Guglielmo Gioia Carla Signoris – Augusta

– Augusta Elena Cucci – Arianna Crof

– Arianna Crof Cristiana Dell’Anna – Caterina

– Caterina Yari Gugliucci – Procolo

– Procolo David Zed – allenatore nazionale

– allenatore nazionale Ernesto Mahieux – presidente squadra

– presidente squadra Pippo Lorusso – violinista

– violinista Francesco Cicchella – Pappagallo Autostima (voce)

Il cast al completo di Mister Felicità

Mister Felicità film | Trailer

Ecco il trailer del film con protagonista Alessandro Siani:

Streaming

Come fare per vedere Mister Felicità in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – martedì 10 settembre 2019 – a partire dalle 21.25 su Rai 1, subito dopo la puntata di Techetechete.

La rete di viale Mazzini è disponibile in chiaro (gratuitamente) al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre, anche al tasto 501 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 101 del decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il film grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti del servizio pubblico.

In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Rai 1 in streaming