DiMartedì, le anticipazioni della nuova stagione in onda il 10 settembre 2019 su La7

Torna l’appuntamento con DiMartedì, il programma in onda su La7 condotto da Giovanni Floris che, come il rivale #Cartabianca che va in onda su Rai 3, si propone di approfondire le tematiche attuali che riguardano l’Italia e anche il resto del mondo.

Interviste, confronti, dibattiti, inchieste: il programma di Floris è un approfondimento politico che torna in un periodo delicato per l’Italia.

Quella di quest’anno è la sesta edizione di DiMartedì (partita nel 2014), in onda su La7 a partire dalle 21:15 e avrà come cavallo di battaglia il Governo Conte Bis.

Vediamo insieme le anticipazioni della prima puntata.

DiMartedì, le anticipazioni della nuova stagione

Quali sono le anticipazioni dell’appuntamento di questa sera di DiMartedì? La prima puntata della sesta edizione discute insieme a personaggi di spicco del mondo politico delle prospettive e degli obiettivi del nuovo esecutivo e delle possibilità d’intesa della maggioranza data dal Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico.

E ancora si parlerà delle eventuali strategie che potrebbero essere messe in atto dall’opposizione ormai composta da Matte Salvini, Berlusconi e Giorgia Meloni.

Prendendo poi le distanze dalle faccende politiche, DiMartedì torna a parlare anche di costume, di interviste, dibattiti in studio, collegamenti e approfondimenti vari per poi porre attenzione alla copertina satirica di Gene Gnocchi, così come ai sondaggi di Nando Pagnoncelli.

Inoltre, per il grande ritorno, pare che DiMartedì abbia una sorpresa in scaletta per il suo pubblico: ad interpretare la sigla del programma, Sixteen tons, ci sarà il grande trombettista e jazzista italiano Fabrizio Bosso.

DiMartedì, dove vedere in tv e in streaming la nuova stagione

Ma dove vedere DiMartedì? In tv o in streaming? La puntata sarà disponibile in chiaro, a partire dalle ore 21,15 su La7 a partire da martedì 10 settembre 2019.

Chi invece vuole seguire l’appuntamento a sfondo politico di Giovanni Floris via streaming può farlo sintonizzandosi qui, accedendo alla piattaforma web di La7.