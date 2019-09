L’attivista vegana Mythical Mia fa irruzione in una fattoria per liberare 16 conigli, ma finisce per essere accusata di aver causato la morte di altri 100 roditori.

L’operazione di soccorso di Mythical Mia

È successo all’attivista vegana britannica “Mythical Mia“, che si è introdotta in una fattoria a Osona, nel nord della Spagna, per portare a termine quella che lei ha definito una “missione di soccorso”. Sul suo profilo social, l’influencer ha diffuso i video e le immagini dell’operazione di salvataggio dei conigli, sostenendo di averne tratti in salvo 16 e che lei e la sua squadra siano stati successivamente inseguiti in macchina da 5 camionette di fattori della zona.

Dopo essere stati incastrati con la loro auto in un vicolo cieco, l’attivista ha chiamato la polizia per essere scordata fino a casa, ma le forze dell’ordine si sarebbero limitate a condurli in un luogo sicuro.

Secondo la versione dell’attivista vegana, poco dopo le auto dei fattori avrebbero nuovamente raggiunto lei e i suoi compagni. I fattori avrebbero inoltre iniziato a sparare nella loro direzione, facendo esplodere un vetro che ha ferito il volto di Mia.

L’attivista ha infatti diffuso sui suoi canali social le immagini del proprio viso e dei propri vestiti ricoperti di sangue a riprova dell’attacco subito.

La versione della polizia e dei veterinari

Passano poche ore e la polizia diffonde una versione molto diversa da quella dell’influencer vegana. Stando alla ricostruzione delle forze dell’ordine, infatti, Mia avrebbe salvato 14 conigli (e non 16 come aveva detto), ma allo stesso tempo avrebbe causato la morte di altri 100 animali. “Poco prima delle 23 siamo stati informati che un finestrino dell’auto di un attivista si è infranto, e che una giovane attivista è rimasta ferita al volto nell’impatto”, riportano le forze di polizia, che aggiungono: “Il finestrino sembra essere stato colpito con forza da un oggetto, piuttosto che da un proiettile”.

Secondo i veterinari interpellati dalla polizia, l’attivista avrebbe liberato 14 conigli che avevano da poco partorito 90 cuccioli. I piccoli rimasti senza madre non sarebbero stati in grado di sopravvivere e i fattori avrebbero dovuto ucciderli. Nel report, il veterinario ha inoltre fatto sapere che altri 10 conigli sarebbero deceduti in seguito all’operazione di salvataggio per delle complicanze.

L’attivista vegana britannica ha smentito tutto sui social, negando di aver causato la morte di 100 conigli. Mia ha sostenuto di non aver lasciato nessun cucciolo solo e di essere stata accompagnata per tutto l’intervento da un veterinario professionista.

