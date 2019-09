Attacco al potere 2: trama, cast e streaming del film in onda stasera su Italia 1

Questa sera, martedì 10 settembre 2019, va in onda in prima serata su Italia 1 il film Attacco al potere 2, uscito nel 2016 per la regia di Babak Najafi come sequel di Attacco al potere – Olympus has fallen del 2013. La pellicola, trasmessa a partire dalle 21.20, vede come protagonisti tre famosissimi attori, Gerard Butler, Morgan Freeman e Aaron Eckhart.

Attacco al potere 2 film | Trama

Il film ha inizio a Londra, dove il Primo Ministro inglese muore in circostanze misteriose. Il suo funerale, naturalmente, è un evento al quale tutti i leader del mondo occidentale non possono mancare, e in vista del quale sono state previste misure di sicurezza eccezionali.

Quella che dovrebbe quindi essere la situazione più protetta del Pianeta, si rivelerà un complotto letale per uccidere i capi di Stato più potenti della Terra, distruggere i luoghi simbolo della capitale inglese e dare una terribile visione di quello che sarà il futuro. Solo tre persone hanno la possibilità di fermare tutto questo: il Presidente degli Stati Uniti, il suo formidabile capo dei servizi segreti e un agente inglese dell’MI-6 che giustamente non si fida di nessuno.

La trama completa del film

Attacco al potere 2 film | Cast

Qui di seguito il cast del film, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Gerard Butler – Mike Banning

– Mike Banning Aaron Eckhart – Benjamin Asher

– Benjamin Asher Morgan Freeman – Allan Trumbull

– Allan Trumbull Alon Abutbul – Aamir Barkawi

– Aamir Barkawi Angela Bassett – Lynne Jacobs

– Lynne Jacobs Waleed Zuaiter – Kamran

– Kamran Robert Forster – generale Edward Clegg

– generale Edward Clegg Melissa Leo – Ruth McMillan

– Ruth McMillan Radha Mitchell – Leah Banning

– Leah Banning Charlotte Riley – agente MI6 Jacqueline Marshall

– agente MI6 Jacqueline Marshall Jackie Earle Haley – vice capo Mason

– vice capo Mason Sean O’Bryan – Ray Monroe

– Ray Monroe Mehdi Dehbi – sultano Mansoor

– sultano Mansoor Patrick Kennedy – John Lancaster

– John Lancaster Penny Downie – Rose Kenter

– Rose Kenter Deborah Grant – Doris

– Doris Bryan Larkin – Will Davis

– Will Davis Nigel Whitmey – Robert Bowman

– Robert Bowman Alex Giannini – Antonio Giusto

– Antonio Giusto Elsa Mollien – Viviana Giusto

Attacco al potere 2 film | Trailer

Ecco il trailer del film:

Attacco al potere 2 film | Streaming

Come fare per vedere Attacco al potere 2 in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – martedì 10 settembre 2019 – a partire dalle 21.20 su Italia 1.

La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre, o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset.

In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Italia 1 in streaming