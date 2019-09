Chi è Paola Pisano, la nuova ministra dell’Innovazione del governo Pd-M5S

Paola Pisano è la ministra dell’Innovazione tecnologica e digitalizzazione del nuovo governo Pd-M5S (qui la lista ufficiale dei ministri del nuovo governo).

Si tratta di un ministero di nuova creazione, che riguarda un tema particolarmente caro a M5s. Già nelle ore precedenti alla divulgazione dei nomi della squadra di governo, infatti, circolava la notizia della conferma di un nuovo ministero dell’Innovazione, guidato da uno degli esponenti più vicini a Davide Casaleggio.

Chi è la nuova ministra dell’Innovazione

Paola Pisano è assessore all’Innovazione al comune di Torino. Ha 42 anni, tre figli, e insegna gestione dell’innovazione all’università del capoluogo piemontese.

A gennaio 2019 è stata eletta “donna più influente nel digitale” in Italia, aggiudicandosi il titolo di Digiwoman 2018 e superando Clio Zammateo (conosciuta come ClioMake Up), Samatha Cristoforetti e Milena Gabanelli.

Nella motivazione del premio si legge che Paola Pisano “ha saputo portare un approccio tecnologico e innovativo nella Pubblica Amministrazione”.

In un’intervista all’Agi dopo questo riconoscimento, Paola Pisano aveva detto: “Quando sono arrivata è stato un impatto forte. Io vengo dall’università ma ho sempre lavorato come consulente su progetti per l’innovazione in aziende, sono sempre stata abituata ad essere in posti dove si voleva fare un cambiamento innovativo e anche se non c’erano tutte le condizioni si sapeva che si voleva andare verso un obiettivo”.

