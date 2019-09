Brexit, la Camera dei Comuni dice sì alla legge “anti-no deal”

Scontro in Gran Bretagna sulla Brexit. Boris Johnson, dopo essere passato in minoranza nel parlamento di Westminster, deve anche subire il voto della Camera dei Comuni di oggi 4 settembre 2019 a favore della legge anti no deal, iniziativa promossa dalle opposizioni e da un gruppo di ribelli Tory (ora espulsi) per imporre un rinvio della Brexit in mancanza di un accordo con l’Unione europea entro il 31 ottobre.

A favore hanno votato 327 deputati, contro 299. La legge è passata con un emendamento di alcuni laburisti pro Brexit soft che lega il rinvio solo alla possibile approvazione di una versione dell’accordo di Theresa May. Ora il testo va alla Camera dei Lord, che inizierà a esaminarla da domani.

Boris Johnson sconfitto al voto sulla Brexit

Boris Johnson ha presentato una mozione per elezioni anticipate il 15 ottobre

Ma dopo l’approvazione della legge anti no-deal da parte della Camera dei Comuni, Boris Johnson non è rimasto a guardare. Il premier ha presentato in serata l’annunciata mozione che chiede lo scioglimento della Camera e lo svolgimento di elezioni anticipate il 15 ottobre. Johnson introducendo la mozione ha ribadito di non voler chiedere un rinvio della Brexit e di lasciare nelle mani di Bruxelles la decisione su quando Londra “potrà lasciare l’Ue”.

Johnson perde la maggioranza in Parlamento

Un gesto che rappresenta un vero e proprio braccio di ferro tra lui e il laburista Jeremy Corbyn su chi debba gestire la sempre più complessa matassa della Brexit. Il leader dell’opposizione laburista Jeremy Corbyn ha formalizzato il suo no alla mozione presentata da Boris Johnson per la convocazione di elezioni anticipate il 15 ottobre.

Corbyn ha definito “un’offerta avvelenata” la data indicata da Johnson: “una mossa cinica di un primo ministro cinico”. La mozione richiede due terzi dei voti e senza l’ok del Labour non può passare.