Milan Brescia diretta live | Serie A | Formazioni | Risultato finale | Cronaca in tempo reale (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti) | • LIVE:

MILAN BRESCIA DIRETTA LIVE – Benvenuti alla diretta testuale di TPI della sfida tra Milan e Brescia, gara valida per la seconda giornata della Serie A 2019 2020, in programma oggi, sabato 31 agosto 2019, alle ore 18 a San Siro.

MILAN BRESCIA DIRETTA LIVE

– SE NON VISUALIZZI GLI ULTIMISSIMI AGGIORNAMENTI, CLICCA QUI –

(Aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti)

PRE PARTITA

(Aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti)

Ci siamo: oggi, 31 agosto 2019, alle ore 18 Milan e Brescia scendono in campo a San Siro per la seconda giornata di campionato di Serie A 2019 2020. Partita in cui i rossoneri sono chiamati al riscatto dopo il flop all’esordio contro l’Udinese. TPI seguirà LIVE la sfida con una diretta testuale. Dove? In questo articolo, giusto qualche riga più in su.

Milan Brescia diretta live: le probabili formazioni

Quali sono le probabili formazioni di Milan e Brescia per la sfida di oggi a San Siro (calcio d’inizio alle ore 18)? Chi giocherà dal primo minuto? Ecco le probabili scelte dei due allenatori:

Milan (4-3-1-2): Donnarumma, Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez, Kessie, Paquetà, Calhanoglu, Suso, Piatek, Castillejo

All. Giampaolo

Indisponibili: Caldara, Theo Hernandez, Biglia (in dubbio)

Squalificati: –

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Magnani, Cistana, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Spalek; Torregrossa, Donnarumma.

All. Corini

Indisponibili: Ndoj

Squalificati: Balotelli

Milan Brescia diretta live: le parole di Giampaolo

Le parole dell’allenatore del Milan Marco Giampaolo in vista della sfida di campionato contro il Brescia di Corini:

“Calhanoglu può fare il trequartista? Il trequartista è un attaccante per caratteristiche, duttile con spirito di sacrificio e qualità, ma deve avere le caratteristiche dell’attaccante. Quindi non lo metterei a centrocampo, a meno che non bisogna fare una scelta diversa. Gli attaccanti lavorano bene e sono bravi, sono professionisti seri e io devo tirare il massimo da loro”.

“Kessié? Innanzitutto si parla di condizione fisica, poi si integrano i giocatori in un pensiero collettivo. Bisogna fare valutazioni dal punto di vista atletico e il discorso diventa più ampio rispetto al giocatore stesso. Krunic stava bene e aveva fatto buoni allenamenti, ma per me doveva giocare Borini. Chi è al Milan non deve pensare che ci siano 11 titolari, ma ognuno deve portare un pezzettino di plusvalore in favore della squadra, affinché si ottenga il massimo dei risultati”.

“Miglioramenti? In linea generale c’è sempre poco tempo ma io lo devo trovare comunque. Non sono uno che salta step, ma devo fissare principi e comportamenti e me lo vado a prendere. Ogni allenamento deve avere la finalità di migliorarci. Il pensiero collettivo rende i calciatori più forti. C’è poco tempo anche in altri club. Della storia siamo consapevoli, ma vado avanti”.

“Mercato? I dirigenti sanno cosa c’è da fare, fanno delle valutazioni. Io alleno la squadra al meglio delle mie possibilità, sono contento di come i giocatori lavorano. Poi dentro tutti questi discorsi ci sono altre dinamiche che non conosco perché non è mia pertinenza. Io penso ad allenare e ho già tanti problemi, figuriamoci se mi immischiassi anche nel mercato”.

DOVE VEDERE LE PARTITE DELLA SERIE A DI OGGI

Milan Brescia diretta live: le parole di Corini

Le parole di Eugenio Corini in vista della sfida di San Siro contro il Milan in programma oggi:

“Come stanno i ragazzi? Sicuramente sono molto concentrati, perché loro saranno arrabbiati sportivamente dopo Udine. Sappiamo il valore complessivo della squadra, ci saranno comunque tanti spettatori, ma credo che ci saranno tutti gli ingredienti per vedere una gran gara”.

“Se temo l’effetto San Siro? Io ho avuto la fortuna di giocarci, quando sono arrivato ho sempre avuto una gran sensazione. I ragazzi devono portare avanti questo atteggiamento, tramite le prestazioni dobbiamo portare avanti il nostro spirito”.

“Piatek? Si tratta di un gran giocatore che speriamo non si sblocchi contro di noi. Ma sarà un Milan arrabbiato, giocano davanti ai loro tifosi. Sarà ancora più bello fare l’impresa”.

“Se dobbiamo dimenticare la vittoria all’esordio? Le cose che fai bene ti devono responsabilizzare di più. La squadra ha avuto un impatto importante, abbiamo giocato a calcio. Vincere fuori casa è sempre complicato. Quando si ha la possibilità di cavalcare l’onda bisogna rimanerci sopra. Abbiamo vinto la prima, ma questo deve darci ulteriore fiducia. Vogliamo mantenere questo spirito per poter raggiungere l’obiettivo”.

“Var? Non bisogna mai fermarsi mentalmente se c’è un episodio sfavorevole, bisogna accettare le decisioni arbitrali perché sennò distogli l’attenzione sulla partita. La VAR spesso interrompe il gioco, sono cambiate molte dinamiche”.

“Balotelli? L’anno scorso ho detto una cosa: quando avremo la fortuna che tutti i talenti saranno importanti per la squadra abbiamo raggiunto un obiettivo. Adesso veste la maglia del Brescia, lo tratteremo come gli altri. Sta recuperando e quando sarà a disposizione lo stimolerò come gli altri calciatori”.

Milan Brescia diretta live: le statistiche

Di seguito alcune statistiche (Opta) sulla sfida tra Milan e Brescia:

Il Milan ha perso solo una delle ultime 18 partite di Serie A contro il Brescia (8V, 9N) e in metà di questi match ha tenuto la porta inviolata (nove volte).

Il Brescia ha vinto solo due delle 21 trasferte di Serie A contro il Milan (7N, 12P), l’ultima nel marzo 1967.

Il Milan ha ottenuto un clean sheet in entrambe le ultime sfide contro il Brescia in Serie A (2V), ma non è mai riuscito a mantenere la porta inviolata contro le Rondinelle per tre partite consecutive.

Solo due volte nella storia il Milan ha perso entrambe le prime due partite stagionali in Serie A: nel 1986/87 (chiuso al quinto posto) e nel 2008/09 (chiuso al terzo posto).

Solo due volte il Brescia è rimasto imbattuto nelle prime due partite stagionali di Serie A (1992/93, 2001/02), ma non è mai riuscito a vincere entrambe le sfide.

Milan Brescia diretta live: le quote

Secondo i bookmaker il Milan è favorito sul Brescia per il match di San Siro. La quota dell’1 raggiunge il massimo di 1,46 su Betclic mentre il 2 arriva a 9 su Planetwin. Ecco di seguito le quote 1X2 di Milan-Brescia:

Bwin

1: 1.42; X: 4.4; 2: 7.25

Betclic

1: 1.46; X: 4.46; 2: 7.05

Planetwin

1: 1.4; X: 4.45; 2: 9

Milan Brescia diretta live: dove vedere la partita in tv e streaming

Dove vedere Milan Brescia in diretta tv o live streaming? La partita della Serie A sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma streaming DAZN.

Esistono vari modi per vedere le partite di calcio di ogni competizione in diretta streaming sul proprio dispositivo elettronico, sia esso un PC, uno smartphone o un tablet.

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale.