Colloquio Conte-Mattarella, la diretta dal Quirinale

Al termine del colloquio al Quirinale di questa mattina, 29 agosto, Giuseppe Conte ha ricevuto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella l’incarico di formare un nuovo governo con l’inedita maggioranza M5s e Pd. Le consultazioni di Giuseppe Conte per la formazione di un nuovo governo si terranno a Montecitorio e cominceranno già oggi, 29 agosto.

Governo M5S-PD: cosa succede adesso con la convocazione di Conte in Quirinale

Giuseppe Conte da Mattarella, la diretta LIVE

Seguiremo qui in diretta LIVE tutti gli ultimi aggiornamenti dal Quirinale:

ore 11,20 – Il punto di TPI dal Quirinale

ore 11,10 – Conte ha lasciato il Quirinale. Ora cominceranno le consultazioni del presidente del Consiglio incaricato per formare la nuova squadra di governo (qui la diretta delle consultazioni di Conte).

ore 11,00 – Il discorso completo di Conte al Quirinale

ore 11,00 – Conte: “Accettare con una maggioranza diversa da quella con cui ho governato fino a oggi mi ha sollevato più di qualche dubbio, ma so di avere sempre cercato di servire e rappresentare il mio Paese guardando sempre al bene comune. Di mio, ci metterò tutto il mio impegno per fare il meglio” (puoi leggere qui il testo completo del discorso).

ore 10,50 – Conte: “Il presidente Mattarella, che ringrazio, mi ha conferito l’incarico di formare il governo. Incarico che ho accettato con riserva. Oggi stesso inizierò le consultazioni con tutti i gruppi parlamentari. Il Paese ha l’esigenza di procedere con celerità e la priorità è la manovra di bilancio. Preciso subito che non sarà un governo contro, sarà un governo ‘per’. Per modernizzare il paese, per rendere la nostra nazione ancora più competitiva, giusta e solidale. È quello che mi chiedono le forze politiche che mi hanno detto che vogliono far parte di questo governo. Mi ripropongo di creare una squadra di governo che si dedichi con tutte le energie allo sviluppo del Paese”.

ore 10,20 – Il presidente Mattarella ha conferito l’incarico a Giuseppe Conte. Ecco l’annuncio del segretario generale del Quirinale Ugo Zampetti nella diretta di TPI.

ore 10,30 – Le consultazioni di Conte. Si terranno a Montecitorio le consultazioni di Giuseppe Conte per la formazione di un nuovo governo. A quanto si apprende, Conte incontrerà le delegazioni, forse già da oggi, nella Sala Busti. Le dichiarazioni alla stampa si dovrebbero tenere nella Sala della Regina.

ore 9,30 – Il premier dimissionario Giuseppe Conte è arrivato al Quirinale per incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Come si è arrivati al nome di Giuseppe Conte

La lunga trattativa in casa Pd-M5s si è conclusa, e un’intesa sul governo Conte-bis è stata infine trovata (Qui tutte le ultime notizie sulla crisi di governo). Nelle consultazioni con il capo dello Stato Sergio Mattarella che si sono tenute ieri, 28 agosto, al Quirinale i due partiti hanno ufficializzato di aver trovato l’accordo sul nome del premier, dopo giorni di trattative a ostacoli. Il presidente della Repubblica Mattarella, al termine delle Consultazioni, ha convocato al Quirinale Giuseppe Conte per le ore 9,30 di questa mattina, 29 agosto.

