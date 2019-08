Leonardo DiCaprio ha donato 5 milioni di dollari per gli incendi in Amazzonia

Le donazioni di Leonardo DiCaprio per gli incendi in Amazzonia

Dopo la foresta in Guatemala, Leonardo DiCaprio vuole salvare anche la foresta amazzonica divorata dall’incendio più grave degli ultimi anni. La donazione dell’attore per l’Amazzonia è pari a 5 milioni di dollari.

È stato uno dei primi a lanciare l’allarme. La scorsa settimana su Instagram Leonardo DiCaprio ha scritto: “Attenzione, l’Amazzonia – il nostro polmone – sta bruciando. E nessuno fa nulla”.

Alcuni follower lo hanno ricoperto di insulti per via delle foto sbagliate, non corrispondevano all’attuale incendio quelle pubblicate dall’attore. Ma al di là dell’errore nelle foto, quello di Leonardo DiCaprio è un impegno concreto. Dopo avere lanciato l’emergenza sui social è infatti passato subito ai fatti.

Tramite la sua fondazione, la DiCaprio Foundation, l’attore ha deciso di donare 5 milioni di dollari per salvare la foresta pluviale più grande al mondo.

Insieme alla Earth Alliance – fondata con i filantropi Laurene Powell Jobs e Brian Sheth – ha lanciato l’Amazon Forest Fund.

Sul sito della fondazione si legge: “La foresta pluviale amazzonica è in fiamme, con oltre 9 mila incendi che mandano a fuoco paesaggi insostituibili in tutto il Brasile”.

“La distruzione della foresta pluviale amazzonica sta rapidamente liberando anidride carbonica nell’atmosfera, e distrugge un ecosistema che ogni anno assorbe milioni di tonnellate di emissioni di carbonio, una delle migliori difese del pianeta contro il cambiamento climatico”.

Sulla sua pagina, Leonardo DiCaprio ha pubblicato anche una lista di gesti concreti per aiutare l’Amazzonia: “Allora, cosa puoi fare? Come risposta alle emergenze, fai una donazione ai gruppi in prima linea che lavorano per difendere la foresta. ⁣Prendi in considerazione l’idea di diventare un sostenitore delle iniziative forestali della comunità della Rainforest Alliance nelle foreste tropicali più vulnerabili del mondo, inclusa l’Amazzonia”.

“Rimani aggiornato su questa storia e continua a condividere post, taggare agenzie di stampa e influencer. Diventa un consumatore consapevole, avendo cura di supportare le aziende impegnate in catene di approvvigionamento responsabili. ⁣ Elimina o riduci il consumo di carne bovina; l’allevamento del bestiame è uno dei principali fattori di deforestazione dell’Amazzonia. E quando arriverà il momento delle elezioni, vota i leader che comprendono l’urgenza della nostra crisi climatica e sono disposti a intraprendere azioni coraggiose, compresa una governance forte e una politica lungimirante”.

