Roma Genoa diretta live | Serie A | Formazioni | Risultato | Cronaca in tempo reale (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti) | • LIVE:

ROMA GENOA DIRETTA LIVE – Benvenuti alla diretta testuale di TPI della sfida tra Roma e Genoa, gara valida per la prima giornata della Serie A 2019 2020, in programma oggi, domenica 25 agosto 2019 alle ore 20,45.

ROMA GENOA DIRETTA LIVE

– SE NON VISUALIZZI GLI ULTIMISSIMI AGGIORNAMENTI, CLICCA QUI –

(Aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti)

PRE PARTITA

(Aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti)

Questa sera, domenica 25 agosto 2019, alle ore 20,45 la Roma scende in campo allo stadio Olimpico per affrontare il Genoa, gara valida per la 1a giornata della Serie A 2019 2020. Da una parte i ragazzi di Fonseca; dall’altra quelli di Andreazzoli. TPI seguirà LIVE la sfida con una diretta testuale in questo articolo. Seguite la partita con noi!

Roma Genoa diretta live: le probabili formazioni

Quali sono le formazioni di Roma e Genoa per la sfida di questa sera allo stadio Olimpico? Chi giocherà dal primo minuto? Ecco le probabili formazioni delle due squadre a poche ore dal calcio d’inizio:

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Cristante, Pellegrini; Under, Zaniolo, Perotti; Dzeko.

All. Fonseca

Indisponibili: Pastore, Spinazzola

Squalificati:

Genoa (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Zapata; Ghiglione, Schone, Radovanovic, Lerager, Criscito; Pinamonti, Kouamé.

All. Andreazzoli

Indisponibili: Agudelo, Pajac

Squalificati: Sturaro, Saponara

Roma Genoa diretta live: statistiche e precedenti

Di seguito alcune statistiche (Opta) sulla sfida dell’Olimpico di stasera:

L’ultimo successo del Genoa contro la Roma in Serie A risale al maggio 2014, sotto Gian Piero Gasperini – da allora otto successi giallorossi e due pareggi.

La Roma, dopo essere rimasta imbattuta nelle prime quattro sfide alla prima giornata contro il Genoa in Serie A (2V, 2N), ha perso le ultime due.

La Roma è la squadra affrontata più volte dal Genoa nel match d’esordio stagionale in Serie A: sei volte (2V, 2N, 2P).

La Roma ha vinto tutte le ultime 13 partite di Serie A all’Olimpico contro il Genoa: è la striscia di successi interni più lunga contro una singola squadra per i giallorossi.

La Roma non perde alla prima giornata in Serie A dal 2011: da allora cinque vittorie e due pareggi per i giallorossi, che non hanno subito gol nei tre esordi più recenti.

L’ultimo successo esterno del Genoa alla prima giornata di un campionato di Serie A risale alla stagione 2010/11, 1-0 in casa dell’Udinese.

L’attuale allenatore del Genoa Aurelio Andreazzoli ha allenato la Roma tra febbraio e giugno 2013: in 15 partite di campionato ha ottenuto otto vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte.

L’esterno della Roma Alessandro Florenzi ha segnato tre gol contro il Genoa in Serie A, fornendo anche tre assist: è la squadra contro cui ha partecipato a più reti nel massimo campionato.

Il nuovo attaccante del Genoa Andrea Pinamonti ha segnato cinque gol nello scorso campionato di Serie A: l’unico calciatore più giovane a realizzare almeno cinque reti nella passata stagione è stato Moise Kean.

Roma Genoa: come è finita lo scorso anno?

Ecco la sintesi della sfida dello scorso anno:

Roma Genoa diretta live: le quote, scommesse

Per la gara dell’Olimpico, i bookmaker danno come favorita la Roma di Fonseca. L’1 dei giallorossi raggiunge il massimo di 1.46 su Betclic, mentre il 2 del Genoa arriva a quota 9 su William Hill. Di seguito le quote 1X2 di Roma Genoa:

William Hill

1: 1.42; X: 4.4; 2: 9

Betclic

1: 1.46; X: 4.43; 2: 7.1

Snai

1: 1.45; X: 4.25; 2: 8

Betway

1: 1.44; X: 4.33; 2: 8

Roma Genoa diretta live: dove vedere la partita in tv e streaming

Dove vedere Roma Genoa in diretta tv o live streaming? La partita sarà trasmessa in esclusiva dalla piattaforma streaming DAZN. Calcio d’inizio fissato alle ore 20,45.

DOVE VEDERE LE PARTITE DELLA SERIE A DI OGGI

DOVE VEDERE LE PARTITE DI CALCIO IN STREAMING