Roma Genoa 3-3 | Serie A | Formazioni | Risultato | Cronaca in tempo reale (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti) | • LIVE:

ROMA GENOA 3-3 – Benvenuti alla diretta testuale di TPI della sfida tra Roma e Genoa, gara valida per la prima giornata della Serie A 2019 2020, in programma oggi, domenica 25 agosto 2019 alle ore 20,45.

ROMA GENOA 3-3

Per tre volte in vantaggio, per tre volte rimontati. All’Olimpico finisce 3-3 tra Roma e Genoa. La prima sulla panchina dei giallorossi di Paulo Fonseca dimostra qualche svarione difensivo.

Il gol decisivo è di Kouamé. Nel prossimo turno c’è il derby con la Lazio, mentre i rossoblu ospitano la Fiorentina.

SECONDO TEMPO

Finisce qui. 3-3 all’Olimpico in uno spettacolare match

92′ Occasione per Zappacosta: triangolo in area con Dzeko, l’ex Chelsea arpiona una palla vagante ma svirgola a tu per tu con il portiere rossoblu

Quattro minuti di recupero

89′ Occasione per Cristante che si ritrova lo specchio chiuso dal portiere che respinge la sua conclusione ravvicinata

86′ Cambio nel Genoa: fuori Pinamonti, al suo posto entra Pandev

80′ Tiro a lato di Dzeko dopo una buona azione della Roma, con under che lo ha aveva servito bene

78′ Ultimo cambio per la Roma: esce Florenzi, entra Zappacosta

74′ Ammonito Pellegrini

74′ Cambio nella Roma: fuori Kluivert, dentro Pastore

73′ Cambio nel Genoa: entra El Yamiq per Barreca

69′ GOL DEL GENOA: tutto solo Kouamé di testa in area di rigore colpisce in tuffo e insacca, assist di Ghiglione. La riprende di nuovo il Genoa.

66′ Cambio nella Roma: esce Juan Jesus, entra Mancini

58′ Conclusione di Dzeko di sinistro: para Radu facile

57′ Ci riprova Kolarov su punizione, ma stavolta la palla finisce sulla barriera

56′ Ammonito Romero

55′ Botta di Kluivert dalla distanza, blocca il portiere

52′ Si rituffa in avanti il Genoa dopo il gol subito

49′ GOL DELLA ROMA: punizione spettacolare di Kolarov dalla distanza, il sinistro colpisce la traversa e poi entra in porta, come conferma la gol line technology

Anche il secondo tempo è subito ricco di emozioni

Inizia la ripresa

PRIMO TEMPO

Finisce uno spettacolare primo tempo all’Olimpico: 2-2 all’intervallo

Quattro minuti di recupero

42′ GOL DEL GENOA: dal dischetto segna Criscito che pareggia, nonostante Pau Lopez avesse intercettato il pallone

40′ Fallo in area di Juan Jesus su Pinamonti : calcio di rigore per il Genoa

per il Genoa 38′ Ammonito Florenzi

36′ Conclusione dalla distanza di Dzeko: palla alta

34′ Occasionissima di Florenzi: tiro al volo del capitano che chiama Radu ad una gran parata con i pugni

33′ Pericoloso Zaniolo che in area, spalle alla porta, si gira e calcia: palla deviata in angolo

30′ GOL DELLA ROMA: gol meraviglioso di Dzeko, che in area aggancia il pallone, supera tre avversari (tunnel a Zapata) e poi da terra col destro insacca alle spalle di Radu

27′ Verticalizzazione di Under per Dzeko, anticipato dall'uscita di Radu

25′ C’è il cooling break

18′ Prova a scrollarsi di dosso la delusione per il gol subito la Roma: giallorossi che appaiono sempre pericolosi ogni volta che attaccano

16′ GOL DEL GENOA : in area tutto solo Pinamonti riceve una sponda e calcia di sinistro trovando subito il pareggio

14′ Ritmi più lenti adesso: i rossoblù hanno preso le misure

11′ Gestisce il possesso palla il Genoa, che prova a riorganizzarsi dopo la partenza furiosa della Roma

7′ Imprendibile Under che dopo due minuti ci riprova: stavolta il tiro in diagonale del turco finisce di poco a lato

5′ GOL DELLA ROMA: ripartenza micidiale dei giallorossi, Cenzig Under entra in area, fa fuori i difensori avversari, calcia e segna. Imprendibile il turco, che gol. Roma in vantaggio

4′ Tiro da fuori di destro di Florenzi che termina alto sopra la traversa

3′ Buon palleggio della Roma in avvio

Si comincia

Squadre in campo, sta per cominciare la sfida dell’Olimpico

PRE PARTITA

Ci siamo! Squadre nel tunnel

Dieci minuti all’inizio del match

Questa sera, domenica 25 agosto 2019, alle ore 20,45 la Roma scende in campo allo stadio Olimpico per affrontare il Genoa, gara valida per la 1a giornata della Serie A 2019 2020. Da una parte i ragazzi di Fonseca; dall’altra quelli di Andreazzoli. TPI seguirà LIVE la sfida con una diretta testuale in questo articolo. Seguite la partita con noi!

DOVE VEDERE ROMA GENOA IN STREAMING

Roma Genoa diretta live: le formazioni ufficiali

Ecco le scelte ufficiali di Fonseca e Andreazzoli per questa prima partita di Serie A:

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Cristante, Pellegrini; Under, Zaniolo, Kluivert; Dzeko. All. Fonseca

GENOA (3-5-2): Radu; Romero, Zapata, Criscito; Ghiglione, Lerager, Schone, Radovanovic, Barreca; Pinamonti, Kouamé. All. Andreazzoli

Roma Genoa diretta live: le probabili formazioni

Quali sono le formazioni di Roma e Genoa per la sfida di questa sera allo stadio Olimpico? Chi giocherà dal primo minuto? Ecco le probabili formazioni delle due squadre a poche ore dal calcio d’inizio:

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Cristante, Pellegrini; Under, Zaniolo, Perotti; Dzeko.

All. Fonseca

Indisponibili: Pastore, Spinazzola

Squalificati:

Genoa (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Zapata; Ghiglione, Schone, Radovanovic, Lerager, Criscito; Pinamonti, Kouamé.

All. Andreazzoli

Indisponibili: Agudelo, Pajac

Squalificati: Sturaro, Saponara

Roma Genoa diretta live: statistiche e precedenti

Di seguito alcune statistiche (Opta) sulla sfida dell’Olimpico di stasera:

L’ultimo successo del Genoa contro la Roma in Serie A risale al maggio 2014, sotto Gian Piero Gasperini – da allora otto successi giallorossi e due pareggi.

La Roma, dopo essere rimasta imbattuta nelle prime quattro sfide alla prima giornata contro il Genoa in Serie A (2V, 2N), ha perso le ultime due.

La Roma è la squadra affrontata più volte dal Genoa nel match d’esordio stagionale in Serie A: sei volte (2V, 2N, 2P).

La Roma ha vinto tutte le ultime 13 partite di Serie A all’Olimpico contro il Genoa: è la striscia di successi interni più lunga contro una singola squadra per i giallorossi.

La Roma non perde alla prima giornata in Serie A dal 2011: da allora cinque vittorie e due pareggi per i giallorossi, che non hanno subito gol nei tre esordi più recenti.

L’ultimo successo esterno del Genoa alla prima giornata di un campionato di Serie A risale alla stagione 2010/11, 1-0 in casa dell’Udinese.

L’attuale allenatore del Genoa Aurelio Andreazzoli ha allenato la Roma tra febbraio e giugno 2013: in 15 partite di campionato ha ottenuto otto vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte.

L’esterno della Roma Alessandro Florenzi ha segnato tre gol contro il Genoa in Serie A, fornendo anche tre assist: è la squadra contro cui ha partecipato a più reti nel massimo campionato.

Il nuovo attaccante del Genoa Andrea Pinamonti ha segnato cinque gol nello scorso campionato di Serie A: l’unico calciatore più giovane a realizzare almeno cinque reti nella passata stagione è stato Moise Kean.

Roma Genoa 3-3: come è finita lo scorso anno?

Ecco la sintesi della sfida dello scorso anno:

Roma Genoa: le parole degli allenatori

Pronto per l’esordio in Serie A sulla panchina della Roma il portoghese Paulo Fonseca: “Giocheremo in casa davanti ai nostri tifosi ed è lo scenario migliore per iniziare la stagione. Sono sicuro che la squadra sia cresciuta. Poi è evidente che abbiamo affrontato partite di livello diverso. Sento che la squadra sta crescendo e arriviamo pronti alla prima partita. C’è comunque ancora molto da lavorare”.

Sugli obiettivi stagionali della Roma, l’ex Shakhtar ha aggiunto: “Credo che siamo una squadra forte che lotterà fino all’ultimo minuto e renderà orgogliosi i propri tifosi. Se questo si verificherà i risultati saranno una conseguenza. Non ho bisogno di fare una scommessa con me stesso, ma sono qui per lavorare con la convinzione di fare qualcosa di speciale”.

Su Zaniolo: “Zaniolo è un calciatore che ha fatto un ottimo pre-campionato con grandi qualità. Deve ancora capire il gioco, ma diventerà uno dei migliori calciatori italiani. Deve crescere tatticamente, ma potrà diventare fondamentale. Abbiamo fiducia sul suo rendimento nella stagione”.

Queste le parole in conferenza stampa dell’allenatore del Genoa Aurelio Andreazzoli: “A Roma ho tanti amici ma spero di dare loro un dispiacere”. Questa per lui è infatti una partita speciale: Sarò ospite di una società che mi ha dato tanto dal punto di vista affettivo e professionale, mi attendo una conferma e un passo avanti dei miei rispetto alla scorsa settimana.

Abbiamo analizzato qualcosa che può essere migliorata. Cercheremo di fare il meglio possibile, troveremo una squadra che ha grosse potenzialità e aspirazioni. Non ho particolari dubbi di formazione, veniamo da dodici sconfitte di fila sul loro campo”.

Roma Genoa diretta live: le quote, scommesse

Per la gara dell’Olimpico, i bookmaker danno come favorita la Roma di Fonseca. L’1 dei giallorossi raggiunge il massimo di 1.46 su Betclic, mentre il 2 del Genoa arriva a quota 9 su William Hill. Di seguito le quote 1X2 di Roma Genoa:

William Hill

1: 1.42; X: 4.4; 2: 9

Betclic

1: 1.46; X: 4.43; 2: 7.1

Snai

1: 1.45; X: 4.25; 2: 8

Betway

1: 1.44; X: 4.33; 2: 8

Roma Genoa diretta live: dove vedere la partita in tv e streaming

Dove vedere Roma Genoa in diretta tv o live streaming? La partita sarà trasmessa in esclusiva dalla piattaforma streaming DAZN. Calcio d’inizio fissato alle ore 20,45.

