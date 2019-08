Lucio Dalla show, gli ospiti del concerto omaggio

Lucio Dalla è uno degli artisti più amati d’Italia. Venuto a mancare nel 2012, Ron ha ben pensato di organizzare un concerto omaggio nel 2018 allestito presso il Teatro Romano di Verona e poi portato anche in televisione per la prima volta il 31 agosto. Dopo un anno, Canale 5 lo ripropone in prima serata, sabato 24 agosto 2019.

Tutto quello che c’è da sapere su Lucio, il concerto omaggio

La serata vede alla conduzione Michelle Hunziker, figura ormai predominante su Canale 5, e Ron, inseparabile amico del defunto cantautore che ha organizzato la serata evento e l’ha inserita nel programma del Festival della Bellezza. Del resto, è stato proprio Ron a portare a Sanremo la canzone di dalla “Almeno pensami” e ad aver pubblicato l’album tributo “Lucio!”.

“Un’opportunità meravigliosa di poter cantare per Lucio insieme a tanti amici e grandi artisti, non solo musicisti. Fare questo evento al Teatro Romano di Verona è stata un’esperienza unica. Uno spettacolo di musica e di racconti, all’insegna della leggerezza, proprio come era Lucio”, ha di fatto dichiarato.

La scaletta del concerto per Lucio Dalla

Ma chi ha preso parte alla serata? Quali ospiti si sono esibiti sul palco di Verona?

Lucio Dalla show | Tutti gli ospiti della serata

Gli artisti che hanno preso parte al concerto omaggio sono tanti, grandi voci della musica italiana che non hanno potuto rifiutare l’invito di Ron. Tutti i cantanti saliti sul palcoscenico di Verona hanno reso omaggio a un grande della musica italiana, cantando proprio le sue canzoni, chi in solitaria e chi in duetto.

Ecco tutti i cantanti che hanno reso omaggio a Lucio Dalla: Alice, Annalisa, Emma, Federico Zampaglione, Fiorella Mannoia, Gaetano Curreri, Gianna Nannini, Gianni Morandi, Gigi D’Alessio, Giovanni Caccamo, Giusy Ferreri, Luca Carboni, Mario Biondi, Massimo Ranieri, Noemi, Ornella Vanoni, Serena Autieri e Paola Turci.

Vediamo esibirsi insieme, ad esempio, Noemi e Gaetano Curreri, Ron e Fiorella Mannoia con Ron; quest’ultimo, che funge da jolly per tutta la serata, ha persino duettato con Michelle Hunziker.

Inoltre, alcuni volti della musica italiana hanno voluto ricordare Lucio a modo loro con testimonianze via video: tra questi spuntano Gino Paoli e Roberto Vecchioni.

Lucio Dalla Show vi aspetta su Canale 5 sabato 24 agosto 2019 in prima serata.