Oroscopo di domani 23 agosto 2019 a cura di TPI: le previsioni del giorno

Qual è il mio oroscopo per la giornata di domani, 23 agosto 2019? Anche se qualcuno non lo ammetterà mai, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna.

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani, venerdì 23 agosto 2019:

L’OROSCOPO DI DOMANI DI PAOLO FOX

L’OROSCOPO DI AGOSTO DI PAOLO FOX

L’OROSCOPO SETTIMANALE DAL 19 AL 25 AGOSTO 2019

Cari Ariete, la giornata di domani porta con sé alcune incomprensioni della scorsa settimana. Tutti i nodi al pettine, non c’è via di scampo. Del resto siete stufi di girarci attorno, tanto vale estirpare il problema alla radice e andare avanti. Purtroppo il vostro interlocutore potrebbe vederla in maniera diversa, evitate di istigare ulteriori discussioni, dimostratevi maturi e comprensivi.

COSA LEGGERE QUEST’ESTATE, A OGNI SEGNO UN LIBRO

Cari amici del Toro, la giornata di domani mette in gioco le vostre competenze per affrontare delle nuove avventure, siete stanchi della vostra attuale posizione lavorativa e volete cimentarvi in qualcosa di nuovo, la staticità non fa per voi. Prestate attenzione alla vita famigliare, evitate che partner e genitori incrocino i propri pareri, gli attriti sono forti e nessuno vuole raccogliere i cocci dopo il passaggio di un tornado.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX PER L’ESTATE

Oroscopo di domani 23 agosto 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, l’arrivo del weekend vi rallegra, avete tutta l’intenzione di lasciarvi alle spalle le difficoltà della settimana e ritagliarvi una fetta di tempo libero per esplorare qualche passione assopita se non inedita. L’importante è non dimenticare i propri doveri, che in genere vengono prima dei piaceri, così come ha spesso ripetuto il vostro partner. Non fatelo arrabbiare.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Cari amici del Cancro, la giornata di domani 23 agosto vi vedrà impegnati in una scelta difficile. Siete indecisi sul da farsi e i consigli esterni non hanno fatto altro che aumentare la vostra confusione. Isolatevi e ragionate a fondo, c’è il vostro futuro in gioco. La carriera procede a passo di tartaruga, non mettetele fretta perché saprà come ripagarvi.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

Cari amici del Leone, giornata positiva per voi sarà quella di domani. Grandi progetti nel fine settimana, poca voglia di lavorare nel tempo presente. Ultimamente la vita sentimentale ha regalato qualche pensiero di troppo, dovreste lasciare il partner immerso nei propri pensieri e pensare a divertirvi, magari con gli amici. Le finanze vi ricordano di agire con parsimonia fino a settembre.

Oroscopo di domani 23 agosto 2019 | Vergine

Avete ancora il cervello in vacanza, motivo per cui da domani la vostra voglia di fare sarà pari a zero. Cari amici della Vergine, il calore d’agosto non vi ha aiutato a prendere decisioni importanti circa il vostro futuro, siete ancora bloccati nello stesso limbo e la vostra testa non vuole proprio saperne dei problemi. Ricordatevi che le vacanze non durano per sempre e i problemi sono sempre lì ad aspettare, pazienti.

Cari amici della Bilancia, la vostra creatività sarà baciata dalle stelle nella giornata di domani, le vostre bugie avranno un tocco pittoresco. Non dovreste mentire così spudoratamente alle persone che vi vogliono bene, il partner fiuta a miglia e miglia di distanza la vostra menzogna quindi dovreste riflettere accuratamente prima di aprir bocca. Il lavoro vi concede un po’ di tregua con l’avanzare del weekend.

Cari Scorpione, la vostra mente è sotto assedio. Continuate a pensare ai “se” e ai “ma”, quando invece dovreste chiedervi “e adesso?”. Non tormentatevi per nulla, il passato deve rimanere passato, piuttosto conservate le energie perché da domenica potreste dover affrontare qualche problema inaspettato.

Oroscopo di domani 23 agosto 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, forti emozioni sono in ballo, avete deciso d’inseguire un amore difficile e, seppur non pentiti, siete consapevoli che un amore del genere è destinato a consumare tutto e tutti. Poco v’importa fin tanto che arde la passione, ma sarete in grado di alimentare questo fuoco anche in futuro, quando le energie verranno meno? Siete talmente assorbiti da quest’ondata di passione che tutto scende in secondo piano, occhio di riguardo per la famiglia.

Tutto si può fare con la buona volontà. Cari Capricorno, non dovreste buttarvi subito a terra quando qualcosa non va. La Luna vi aiuta a prendere decisioni sensate, non sarete da soli ad affrontare le conseguenze delle vostre azioni, amici e famigliari vi sono vicini e tentano di guidarvi verso la strada più facile, ma starà a voi scegliere quale intraprendere.

Cari Acquario, giornata agitata per voi sarà quella di domani. Qualche questione irrisolta crea scompiglio a lavoro, i colleghi non vogliono venirvi incontro e, senza quella via di mezzo, vi sentite persi. Prima di aprire bocca e darle fiato senza ragione, prendetevi del tempo per riflettere altrimenti potreste rovinare tutto in pochi minuti.

Cari Pesci, la giornata di domani sarà interessante dal punto di vista finanziario. Nuove entrare sono in arrivo, grazie anche al cambio di vento delle ultime settimane. Il lavoro continua a regalarvi grandi soddisfazioni a differenza dell’amore che è il vostro tormento. Ma non si può avere tutto.

L’OROSCOPO DEL 2019

Di che segno sei?

I segno zodiacali sono dodici: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A ciascuno segno sono ricondotte caratteristiche comportamentali e uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

Quelli di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

Quelli di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

LE AFFINITÀ DI TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Oroscopo di domani 23 agosto: come si calcola l’ascendente

L’ascendente rappresenta il segno zodiacale che, al momento della nascita, si trova sull’orizzonte est locale. Secondo l’astrologia, l’influenza dell’ascendente si manifesta nel mondo in cui la persona si comporta con chi lo circonda.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE