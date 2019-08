Il discorso di Mattarella streaming live e diretta tv video: dove vederlo

In questo articolo spieghiamo come vedere in streaming live e in diretta tv il discorso dal Quirinale del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Nella serata di oggi, giovedì 22 agosto, il capo dello Stato terrà un atteso intervento. Il discorso è in programma intorno alle ore 20 (qui la diretta di TPI). Mattarella dovrebbe spiegare come intende procedere rispetto alla crisi di governo, dopo che oggi ha incontrato i leader dei principali partiti per le consultazioni di rito.

Il discorso di Mattarella al Quirinale può essere seguito in streaming online e in diretta tv.

Per quanto riguarda la visione in streaming, il Quirinale spiega sul proprio sito web che le consultazioni possono essere seguite attraverso due canali: la web tv del Quirinale e il relativo canale YouTube. È possibile che l’evento sia seguito anche sulla pagina Facebook del M5S.

In televisione, le consultazioni saranno seguite dalle emittenti Rai News24, TgCom24 di Mediaset e SkyTg24, rispettivamente ai canali 48, 51 e 50 del digitale terrestre.

Mattarella e la crisi di governo

Di fronte alla crisi di governo, il presidente Mattarella ha sostanzialmente due opzioni: sciogliere le Camere e convocare le elezioni anticipate oppure formare un nuovo governo. Secondo diverse indiscrezioni, il capo dello Stato vorrebbe evitare il voto in autunno e spingerebbe per un esecutivo istituzionale. Questo esecutivo sarebbe sostenuto con ogni probabilità dal Movimento Cinque Stelle e dal Partito democratico, oltre ad alcune altre forze minori. La trattativa tra M5S e Pd, però, deve ancora decollare: entrambi i partiti hanno posto una serie di punti preliminari per poter iniziare il confronto. Il leader della Lega, Matteo Salvini, dal canto suo continua a invocare elezioni anticipate, sebbene oggi abbia aperto a un ricomposizione dello strappo con i Cinque Stelle (che però i pentastellati hanno respinto al mittente).