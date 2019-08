Il discorso di Conte riassunto nel linguaggio dei segni

Quando il linguaggio dei segni dice più di 1000 parole.

L’immagine della donna che traduce nella lingua dei segni il discorso pronunciato da Conte al senato martedì 20 agosto è diventata in poche ore virale sui social.

La traduttrice appare nel servizio di Rainews: nel fotogramma del servizio, che ha fatto il giro dei social perché esplicativo dell’intera giornata di ieri se non dell’intera crisi di governo, fa un gesto emblematico mentre accanto a lei scorrono le immagini di Conte e Salvini uno accanto all’altra mentre il primo parla.

Il segno della traduttrice sembra proprio voler dire: “Vi faccio il cu**”, ovvero quello che il premier dimissionario ha fatto ieri a Matteo Salvini in un intervento di 45 minuti in cui critica duramente l’operato del leader del Carroccio, definito egoista, populista e poco trasparente, per i 14 mesi di governo lega-5 stelle.

La foto è virale e sembra proprio che a volte il linguaggio dei segni valga più di 1000 parole.

“Il discorso di Conte riassunto nel linguaggio dei segni”, commenta qualcuno su Twitter insieme all’hashtag #salvinialfaltata.

“La giornata di ieri in una foto”, e così ancora migliaia di utenti sui social.

