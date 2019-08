“Omnia vincit amor”, Salvini inciampa nella citazione in latino | Significato e traduzione

Un scontro a dir poco infuocato quello che si è registrato oggi 20 agosto al Senato tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che poi ha rassegnato le sue dimissioni, e Matteo Salvini, leader della Lega. Nel corso del suo intervento, il ministro dell’Interno ha citato Virgilio e in particolare le Bucoliche: “Omnia vincit amor“, ha detto il leghista.

La traduzione che ne ha fatto seguito, però, non era del tutto precisa: “L’amore vince sempre”, dice il leader leghista, anziché del più corretto ”L’amore vince su tutto”. Una giornata all’insegna del citazionismo per Salvini che successivamente, nel corso di una diretta Facebook, ha citato un passaggio del De re publica di Cicerone: “La libertà non consiste nell’avere un padrone giusto, ma nel non avere nessun padrone”.

Intanto dopo le dimissioni di Conte presentate al Quirinale al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, da domani mercoledì 21 agosto inizieranno le consultazioni.