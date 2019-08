Notizie di oggi Agenda 20 agosto 2019

La redazione di TPI cura per voi un’agenda quotidiana con le notizie di oggi e i fatti più importanti della giornata. Si parte con gli appuntamenti dell’attualità politica italiana: dall’agenda di Palazzo Chigi, a quella europea, dagli impegni dei vari ministri agli incontri politici in programma. L’agenda di oggi è arricchita inoltre da ricorrenze, congressi e conferenze, insieme alle notizie più importanti dagli esteri e agli sviluppi dei più importanti casi di cronaca, vicende giudiziarie, eventi culturali e sport.

L’agenda del 20 agosto 2019

Agenda politica

Crisi di governo: oggi l’intervento del premier Conte al Senato. Ecco come potrebbero votare sulla sfiducia Lega, M5S, Pd e Leu.

Migranti: la nave Open Arms in attesa di trasferimento in Spagna. Si teme un nuovo naufragio con 100 vittime.

Notizie di oggi: agenda esteri

Hong Kong: continuano le proteste contro la Cina.

Onu: riunione del Consiglio di Sicurezza su Iran e Medio Oriente.

Pedofilia: attesa la sentenza di appello per il cardinale australiano George Pell, condannato in primo grado.

Sudan: attesa la nomina del primo ministro dopo l’accordo sulla transizione.

Agenda economica

Mercati: attesa per il vertice di Jackson Hole e per gli stimoli monetari annunciati negli Usa e in Europa.

Agenda cronaca

Meteo: Italia di nuovo nella morsa del caldo.

Agenda sportiva

Calcio: andata playoff di Champions League.