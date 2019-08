Oroscopo settimanale Paolo Fox: le previsioni della settimana 19 – 25 agosto 2019 | La classifica dei segni

OROSCOPO SETTIMANALE PAOLO FOX 19 – 25 AGOSTO 2019 – Comincia una nuova settimana e come sempre Paolo Fox stila la propria classifica con le previsioni segno per segno.

Quali sono i segni fortunati nella settimana che va dal 19 al 25 agosto 2019 secondo l’oroscopo di Paolo Fox? Il guru degli astrologi pubblica le sue previsioni per l’intero 2019 nel su famoso libro “Oroscopo 2019” edito da Cairo. Ecco cosa ci aspetta per questa nuova settimana, che ci porta fino a metà luglio e quindi nel pieno dell’estate, tenendo conto di tre parametri: amore, lavoro e fortuna.

Oroscopo settimanale Paolo Fox | Previsioni | 19 – 25 agosto 2019

Cari Ariete, questa settimana pende verso nuovi amori, siete pronti a ravvivare i vostri sentimenti. Settembre ormai è dietro l’angolo e non mancheranno occasioni di rispolverare il vostro cuore. Le coppie che hanno attraversato un periodo di crisi possono tirare un sospiro di sollievo, ormai è acqua passata. Il lavoro invece prevede alcuni cambiamenti, potete fare programmi per il futuro, la Luna è nel segno e vi spinge a seguire l’ambizione.

Cari amici del Toro, questa settimana secondo Paolo Fox sarà un passo in avanti rispetto al periodo precedente. Le stelle non vi remano contro, anzi, vi spingono a circondarvi di onde positive e di evitare la solitudine, avete bisogno dell’affetto delle persone care, ma al tempo stesso tenetevi lontani dalle problematiche. Siete stanchi delle polemiche, soprattutto quelle inutili. Toro e Vergine rappresentano il vostro maggiore feeling della settimana, da domenica le stelle saranno più stabili e favoriranno fortuna e nuovi accordi.

Oroscopo settimanale Paolo Fox | Gemelli

Cari Gemelli, l’amore traballa questa settimana, avete ancora qualche dubbio soprattutto se state vivendo una relazione acerba. Per voi non è facile accettare il cambiamento, motivo per cui le perplessità in amore aumentano; siate cauti in coppia, anche le relazioni più forti potrebbero attraversare un momento d’agitazione, facile cadere in una lite anche a causa della lontananza tra partner.

Il lavoro non offre alcuna novità e questo stato monotono comincia a irritarvi, vorreste dei cambiamenti o maggiori stimoli e invece tutto quello che state accumulando di recente è rabbia e frustrazione.

Cari amici del Cancro, questa settimana le stelle sono dalla vostra parte e vi aiuteranno ad affrontare queste giornate d’agosto con serenità, dovete soltanto provare a prendere le cose come vengono, senza se e senza ma. Meno tensioni nella vita di coppia alleggeriscono il peso sulle spalle, dalla seconda metà di agosto potete contare su relazioni più stabili. Andateci piano con Ariete e Capricorno però.

Il lavoro è in fase di recupero, nuove opportunità bussano alla vostra porta, anche se questa non è la settimana ideale per fare scelte ad alto rischio.

Cari Leone, questa sarà una settimana importante per mettere alla prova i nuovi amori, volete capire cos’ha da offrirvi questa relazione e soprattutto cos’è che volete voi dal partner. Chi invece vive da tempo in una condizione sentimentale stabile vuole valutare il da farsi, magari spingersi oltre e concretizzare anche legalmente il proprio affetto.

Il lavoro invece potrebbe nascondere qualche insidia, il vostro datore di lavoro ha da ridire sul vostro operato e vi trovate in netta contrapposizione, non siete disposti a scendere a compromessi ma non dovreste essere così presuntuosi senza avere un piano di riserva.

Oroscopo Paolo Fox settimana 19 – 25 agosto | Vergine

Cari amici della Vergine, questa è una settimana positiva per voi, non a caso siete tra i segni favoriti dalle stelle, soprattutto in campo sentimentale la vostra fortuna è impressionante. Potete contare sull’appoggio di Venere che, insieme a Saturno, vi spinge a consolidare i vostri rapporti. I single non hanno niente da temere, ci vuole soltanto un po’ d’impegno, dovete essere disposti a mettervi in gioco e vedrete che l’amore presto vi sorriderà.

La fortuna vi accompagnerà anche nelle scelte di vita, dal lavoro alla ricerca di una nuova casa: aria di cambiamenti.

Cari amici della Bilancia, anche il vostro segno è baciato dalle stelle. Chi ha perso fiducia nell’amore questa settimana invece potrebbe ritrovarla, basta soltanto un po’ d’impegno, del resto sono stati giorni pesanti. Non mancano i nuovi incontri, fate soltanto attenzione al malumore che incombe tra lunedì e martedì. Non guardatevi più alle spalle, puntate al futuro; le coppie annoiate sono le più pericolose, va bene sperimentare ma non gettatevi nell’ignoto senza paracadute o potreste farvi male.

Il lavoro è la sfera che causa maggiori dubbi, dovete lasciarvi alle spalle una chiusura amara, cercando anche di evitare ulteriori conflitti, ma non è facile per voi che amate tornare sui vostri passi.

Cari Scorpione, questa è una settimana di recupero per voi. Avete attraversato un periodo difficile che non vi ha dato tregua, ma finalmente il malumore lascerà il posto a una mente più allegra. Le coppie in crisi sono ormai guarite e chi cerca l’anima gemella sarà piuttosto fortunato con i nuovi incontri.

Chi sta cercando una via d’uscita dal lavoro attuale non dovrebbe precipitarsi, riflettete attentamente sulle scelte da prendere, anzi, le stelle vi consigliano di rimandare a settembre le situazioni più complicate.

Oroscopo settimanale Paolo Fox | Sagittario

Cari Sagittario, l’amore inizia a calzarvi stretto forse perché non è più amore. Liberi da qualsiasi legame, questa settimana vi dedicherete alla scoperta di voi stessi. Chi invece vuole tenere duro alla vita di coppia, in realtà è alla ricerca di qualche novità perché la monotonia inizia a farsi sentire.

Il lavoro non offre molti spunti, avete accumulato un po’ di malcontento forse perché vi sentite esclusi, messi da parte, come se il vostro operato non avesse valore. Siate cauti però nel rapportarvi con colleghi e superiori.

Cari Capricorno, le relazioni che nascono in questo periodo potrebbero rivelarsi importanti, complice anche l’arrivo di Venere nel segno, ma ricordate: non dovete chiedere troppo. Le coppie che hanno attraversato un momento negativo adesso sono in recupero, le avversità vi hanno reso soltanto più forti di prima.

Il lavoro sorride ai liberi professionisti, che in autunno potrebbero contare su nuove alleanze.

Cari amici dell’Acquario, le difficoltà economiche non mancano mai all’appello, neanche d’estate. Disagi monetari potrebbero poi condizionare anche la sfera sentimentale, evitate che ciò accada perché l’amore è già traballante di suo, non c’è bisogno di aggiungere ulteriore stress. Evitate distrazioni e concedetevi del tempo in più per coccolare la vita di coppia.

Non azzardate troppo nel lavoro, cautela con i soldi.

Cari amici dei Pesci, secondo Paolo Fox dovrete essere cauti questa settimana, la prudenza alla base di tutto, soprattutto in amore. Non fate il passo più lungo della gamba ma non comportatevi neanche da vittime, trovate il giusto equilibrio e non buttatevi sul pessimismo leopardiano. Le coppie potrebbero attraversare un periodo di crisi che pendono verso furiose liti: i nuovi amori sono in fase di revisione, quelli storici invece sono costellati da dubbi persistenti. Nervi saldi al lavoro.