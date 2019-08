Crisi di governo: le ultime news del 19 agosto

Prende il via una settimana decisiva per le sorti del governo. Nella giornata di domani, martedì 20 agosto, infatti, Giuseppe Conte è atteso in Senato, dove farà le sue comunicazioni, al termine delle quali i gruppi parlamentari saranno chiamati a rinnovare o meno la fiducia al suo governo. Dopo aver aperto la crisi di governo, Matteo Salvini sembra essere tornato sui suoi passi, dichiarando, nella giornata di domenica 18, “Se non c’è un governo la via maestra sono le elezioni. Altrimenti ci si risiede al tavolo e si lavora”. Una riapertura verso il premier Conte e il Movimento 5 Stelle, che però non è stata accolta dai pentastellati, i quali, in seguito a un vertice hanno affermato che “Salvini non è un interlocutore affidabile”.

Qui di seguito le ultime notizie sulla crisi di governo.

> SE NON VISUALIZZI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI CLICCA QUI <

(Se non visualizzi gli aggiornamenti continua a cliccare)

Governo news: ultim’ora

9.00 – Salvini: “M5S ha scelto Renzi? Auguri”. Intervenuto a Radio 1, il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha commentato l’ipotesi di una possibile alleanza tra M5S e Pd per la formazione di un nuovo governo. “Non sono a bussare la porta di nessuno. M5s ha scelto Renzi? Auguri, lo spieghino a Bibbiano, a Barca Etruria, agli italiani…”. Il leader della Lega, poi, ha affermato che “ci sono decine di parlamentari renziani che hanno il terrore di andare al voto e si stanno inventando la qualunque per creare un nuovo governo”.

Crisi di governo: la giornata di ieri

La giornata di domenica 18 agosto è stata contraddistinta da un nuovo dietrofront di Matteo Salvini. Durante un comizio che il leader della Lega ha tenuto sul palco della Versiliana a Marina di Pietrasanta, Salvini ha dichiarato che non intende dimettersi da ministro dell’Interno. Il vicepremier ha poi aggiunto: “Martedì ci sono all’ordine del giorno le comunicazioni del presidente del Consiglio. Le ascolterò e vediamo cosa dirà. Se non c’è un governo la via maestra sono le elezioni. Altrimenti ci si risiede al tavolo e si lavora”.

La riapertura di Salvini, però, non è piaciuta al Movimento 5 Stelle, riunitosi a casa del garante Beppe Grillo per fare il punto della situazione. Un vertice al termine del quale è stata diffusa la seguente nota: “Tutti i presenti si sono ritrovati compatti nel definire Salvini un interlocutore non più credibile. Prima la sua mossa di staccare la spina al Governo del cambiamento l’8 agosto tra un mojito e un tuffo. Poi questa vergognosa retromarcia in cui tenta di dettare condizioni senza alcuna credibilità, fanno di lui un interlocutore inaffidabile, dispiace per il gruppo parlamentare della Lega con cui è stato fatto un buon lavoro in questi 14 mesi. Il Movimento sarà in Aula aula al Senato al fianco di Giuseppe Conte il 20 agosto”.

I pentastellati, tra le righe, propongono agli uomini del Carroccio di continuare a collaborare, a patto che Salvini venga escluso da ogni trattativa: uno scenario a dir poco irrealizzabile.

Non sembra più irrealizzabile, invece, un governo formato da M5S e Pd. Dopo la “benedizione” di Romano Prodi, che ha parlato esplicitamente della necessità di stringere “un accordo duraturo: non per un tempo limitato ma nella prospettiva dell’intera legislatura”.

Secondo numerose indiscrezioni, i due partiti sarebbero già da tempo in trattative per stilare non solo un programma di governo, ma anche per scegliere gli uomini di governo. Tuttavia le distanze sono ancora molte, soprattutto su alcuni temi cruciali come lavoro e migranti. Resta ancora da capire, poi, che fine faranno alcune riforme chiave del governo gialloverde: dal decreto sicurezza al Reddito di cittadinanza sino a Quota 100.

I commenti di TPI: