Oroscopo di oggi 17 agosto | TPI | Del giorno | Astrologia | Segni | Previsioni | Astri

OROSCOPO DI OGGI 17 AGOSTO 2019 TPI – Sono in tanti gli italiani che ogni giorno cercano le previsioni dell’oroscopo. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata.

Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di oggi, sabato 17 agosto 2019. L’oroscopo di TPI:

L’OROSCOPO DI OGGI DI PAOLO FOX

I SEGNI FORTUNATI DI OGGI

L’OROSCOPO DI BRANKO DI OGGI

Oroscopo di oggi sabato 17 agosto 2019

Cari Ariete, la vostra estate sta procedendo bene. Ancora una volta siete in una fase in cui molti pianeti sono in angolo positivo per il vostro segno. Si direbbe che i moti zodiacali vogliano favorirvi in modo davvero sorprendente! Sappiate approfittarne senza chiedere però troppo alla sorte…

I SEGNI FORTUNATI DI AGOSTO 2019 SECONDO FOX

L’oroscopo settimanale di Paolo Fox, dal 12 al 18 agosto 2019

Dopo le fatiche degli ultimi giorni, per i Toro è in arrivo una giornata decisamente positiva. Le capacità di analisi, di valutazione costante di ogni cosa, vi accompagnano e vi permettono anche di aiutare gli altri a cavarsi dalle eventuali difficoltà. Attenti a non muovere troppe critiche verso gli altri…

I SEGNI FORTUNATI IN AMORE DI AGOSTO

L’OROSCOPO DELL’ESTATE DI PAOLO FOX 2019

Oroscopo di oggi 17 agosto 2019 | Gemelli

Sabato di mezzo agosto in cui i Gemelli avranno tanto tempo per fermarsi a riflettere su alcuni aspetti della loro vita recente. Finalmente troverete risposte su alcuni atteggiamenti avuti da partenti e amici nei vostri confronti.

Cari Cancro, si apre un altro weekend indimenticabile per voi, in cui quasi tutti i pianeti sono dalla vostra parte. Godrete di vitalità, energia, passione. Capacità di guardare ogni aspetto dell’esistenza, con occhio profondo e critico. Insomma, il weekend è vostro: approfittatene.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DI AGOSTO 2019

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’OROSCOPO

Si preannuncia una giornata abbastanza positiva per i Leone. Molti corpi celesti vi sorridono, promettendovi un altro fine settimana dove la vostra personalità dinamica e un po’ protagonistica avrà modo di brillare. Mostrerete grande generosità, la capacità di essere inclusivi, l’istintiva simpatia. A disturbare un poco (non tantissimo), il vostro segno è rimasto soltanto il pianeta lento Urano, dal segno di Terra del Toro. Non cadete nelle provocazioni.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

Oroscopo di oggi 17 agosto 2019 | Vergine

Non sarà un grande sabato per i Vergine, ma niente paura, ci vuole ben altro per mettervi davvero alle strette. Controllatevi negli eccessi della buona gastronomia e, per chi apprezza il vino e gli alcolici, sia più moderato in questo periodo nel loro consumo. Mi raccomando.

Cari Bilancia, questo sabato 17 agosto potrebbe portare con se nuove amicizie e contatti che poi vi torneranno utili anche per altri settori della vostra vita. Siate recettivi e aperti verso il prossimo.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Potrebbe essere una giornata incantevole per gli Scorpione. Fortuna, capacità di adattamento alla realtà e spinte alla creatività caratterizzeranno il vostro sabato. Saturno vi fornisce una carica di energia e di vitalità di tutto rispetto.

Oroscopo di oggi 17 agosto 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, fine settimana al culmine dell’estate che vi vede dotati del vostro charme. Sole e Mercurio, pianeti briosi, si trovano a inviarvi ottimi influssi dal segno del Leone. Grinta, volontà di imporvi, senso di sicurezza in voi stessi, non vi mancheranno.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’OROSCOPO

Buon notizie per i Capricorno: oggi la vita familiare e quella sociale godranno di leggerezza e allegria. Giove transita nel segno per voi molto congeniale del Sagittario e vi promette una sinergia tra tutte le anime che costellano i vostri variegati affetti.

Per gli Acquario in arrivo un weekend in cui potrete letteralmente fare scintille. Nelle amicizie e nei ritrovi mondani cui siete soliti partecipare, avrete modo di mettere in luce la vostra personalità brillante, divertente, arguta. Alcuni di voi però potrebbero accusare degli alti e bassi nell’umore.

Cari Pesci, sperimentate l’amore per la vita comoda e la capacità di instillare la concordia in chi vi è attorno. Ne sentirete gli effetti se siete nati nella prima e terza decade pescina.

L’OROSCOPO DEL 2019

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda agosto 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro l’Ariete, prosegue per voi un periodo d’oro, siete d’altronde uno dei segni migliori di tutto l’anno.

Bene anche il Leone, specie in amore. Ma anche i Gemelli, che godono di un quadro astrale davvero positivo.

Mese positivo anche per il Capricorno: sul lavoro otterrete le soddisfazioni che da molto stavate attendendo.