L’OROSCOPO DELL’ESTATE DI PAOLO FOX

Cancro

Siete abituati a seguire il cuore, ma attenti che non sia un’illusione creata da Nettuno. Luna in Capricorno vi farà tornare con i piedi per terra. Con Mercurio in uscita almeno per oggi meglio evitare le discussioni.

COSA LEGGERE QUEST’ESTATE, A OGNI SEGNO UN LIBRO

Leone

Cari Leone Domenica sarà positiva nel segno di Marte e Venere. Stasera ci sarà un piacevole “ritorno”. Fino al 21 avete Mercurio in Leone, quindi via libera ai guadagni e all’intraprendenza. urano è in Toro, ma potrà disturbarvi solo a lavoro. È il momento di agire.