Concorso Regione Campania 2019: ecco le date delle prove preselettive

Pubblicate le date delle prove preselettive per il concorso in Regione Campania del 2019

Sono state pubblicate le date per le prove preselettive del concorso 2019 bandito dalla Regione Campania per 2175 posti di lavoro presso la regione e per altri altri 166 presso vari enti locali. Le prove prelettive si terranno a Napoli dal 2 al 25 settembre. I posti sono tutti a tempo indeterminato. Dopo le prove preselettive la piattaforma riqualificazione.formez.it che si occuperà di fornire tutte le indicazione sulle modalità di pubblicazione degli elenchi dei candidati ammessi alla successiva fase selettiva scritta, oltre alle informazioni relative a modalità e tempi del suo svolgimento.

La prova preselettiva

La prima prova preselettiva consisterà in un test con ottanta domande a risposta multipla da svolgere in ottanta minuti. Le materie su cui verteranno i quesiti saranno: diritto costituzionale , diritto amministrativo, diritto regionale e degli enti locali e geografia politica ed economica della Regione Campania.

Dopo la preselettiva si accederà ad una seconda prova scritta che consisterà in un test di 60 domande a risposta multipla. L’ultimo step sarà la prova orale: un colloquio interdisciplinare sulle materie della prova scritta. All’orale sarà verificata anche la conoscenza della lingua inglese, delle tecnologie informatiche, della comunicazione e del Codice dell’amministrazione digitale.

