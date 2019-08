Youtuber picchia e sputa al cane che l’ha resa famosa e carica per sbaglio le immagini online

Una youtuber picchia il suo cane davanti alle telecamere e manda tutto online.

La ragazza ha ripreso la scena e l’ha caricata per sbaglio sui suoi canali social scatenando, ovviamente, la reazione dei suoi follower. Si chiama Brooke Houts ed è diventata famosa proprio grazie a quel cane che nel video maltratta.

Sphinx, il suo doberman, è la fonte della sua ricchezza, di fatto. Ma evidentemente la ragazza non tiene così tanto al suo amico a quattro zampe se finisce per trattarlo in quel modo. La giovane stella del web si è ritrovata così sommersa dagli insulti per non essersi accorta di aver caricato sul suo calane YouTube la scena in cui si vede picchiare ripetutamente il suo animale.

Nel video si vede che Sphinxs le salta addosso probabilmente per giocare. Lei, però, reagisce malissimo: si fionda contro l’animale e inizia a menarlo. QuanYoutuber picchia do il cane scappa, si vede lei che lo rincorre, probabilmente per continuare a dargli una lezione.

Il video è stato caricato e cancellato pochi minuti dopo. Ma alcuni utenti hanno ripreso le immagini in cui si vede la youtuber che picchia il suo cane e l’hanno fatto girare, tanto da far sì che si facesse necessario l’intervento del Dipartimento di polizia di Los Angeles, che ha annunciato di aver aperto un’indagine a carico della ragazza per abusi su animale.

Lei, intanto, ha cercato di porre rimedio alla situazione pubblicando un post sul suo canale Twitter e chiedendo scusa. Peccato che le scuse le debba al suo Sphinx che di certo non meritava di ricevere quel trattamento dall’essere a cui tiene di più.

“So di essere una brava ‘mamma’ per il mio cane (non perfetta). Mi scuso se ho avuto un comportamento aggressivo. Ma posso assicurare che io e Sphinx ci vogliamo bene. Non gli ho fatto male”, ha detto. Giustificando il tutto con un addestramento a cui sta sottoponendo il cane.

