Sorteggio calendario Serie A 2019 2020: oggi il programma della nuova stagione

Oggi, 29 luglio 2019, le 20 squadre di Serie A e i loro tifosi conosceranno il calendario della nuova stagione: alle ore 18,45 va infatti in scena il sorteggio del calendario della Serie A 2019 2020. Quale sarà la partita d’esordio? Quando si giocheranno i derby e i big match? Domande a cui, finalmente, avremo una risposta dato che conosceremo tutti i 36 turni che daranno vita alla 119esima edizione della Serie A.

DOVE VEDERE IL SORTEGGIO DEL CALENDARIO DI SERIE A 2019 2020

La prima giornata sarà nel weekend del 24-25 agosto, l’ultima il 24 maggio 2020. Sono previsti tre turni infrasettimanali (25 settembre, 30 ottobre, 22 aprile) e cinque soste: quattro per gli impegni delle nazionali (8 settembre, 13 ottobre, 17 novembre, 29 marzo) mentre l’ultima sarà a cavallo di capodanno, con il ritorno della sosta invernale dal 29 dicembre al 5 gennaio che manda in pensione il boxing day dopo una sola stagione.

Gli orari? Le partite in notturna, compresi i primi due turni che si giocheranno di sera per il caldo estivo, tornano alle 20,45. dopo un solo anno abbandonate le 20,30 per gli anticipi serali del sabato, il posticipo domenicale e il Monday night.

Il sabato tre match alle 15, 18 e 20,45. Domenica lunch time alle 12,30, le partite delle 15, una alle 18 e il posticipo alle 20,45. Come sempre, gli anticipi del venerdì e del lunedì sera verranno decisi di volta in volta.

Per il sorteggio del calendario della Serie A sono state introdotte alcune regole. Quali? Ecco le principali: sono “vietati” big match alla prima giornata, Roma e Lazio (vista l’impossibilità di giocare all’Olimpico che ospiterà le partite di Euro 2020) giocheranno l’ultima gara di campionato in trasferta, le società partecipanti alla Champions League (Atalanta, Inter, Juventus, Napoli) non si incontrano tra di loro e non incontrano le società partecipanti alla Europa League (Lazio, Roma e Torino) nelle giornate poste tra un turno di Europa League e un turno successivo di Champions League nel girone di ritorno (alla 6ª, 9ª, 12ª e 16ª giornata).

Insomma tutto è pronto: oggi alle 18,45 la nuova Serie A.

LE REGOLE DEL SORTEGGIO

DOVE VEDERE IL SORTEGGIO DEL CALENDARIO DI SERIE A 2019 2020