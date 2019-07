Calendario Serie A 2019 2020: le date dei big match e dei derby

È stato finalmente sorteggiato il calendario della Serie A 2019 2020: svelate tutte le partite della nuova stagione, big match inclusi. Ora non resta che aspettare il calcio d’inizio della nuova stagione fissato per il weekend del 24 e 25 agosto. Ma quando si giocheranno i big match della nuova stagione? E i derby? Vediamo insieme quando sono previste le partite più importanti della Serie A per la stagione 2019 2020:

Calendario Serie A 2019 2020, tutti i big match:

PRIMA GIORNATA (25-08-2019 – 19-01-2020):

Fiorentina-Napoli

SECONDA GIORNATA (01-09-2019 – 26-01-2020):

Juventus-Napoli

Lazio-Roma

TERZA GIORNATA (15-09-2019 – 02-02-2020):

Fiorentina-Juventus

QUARTA GIORNATA (22-09-2019 / 09-02-2020):

Milan-Inter

Calendario Serie A big match | QUINTA GIORNATA (25-09-2019 / 16-02-2020):

Inter-Lazio

Roma-Atalanta

SESTA GIORNATA (29-09-2019 / 23-02-2020):

Milan-Fiorentina

SETTIMA GIORNATA (06-10-2019 / 01-03-2020):

Inter-Juventus

OTTAVA GIORNATA (20-10-2019 / 08-03-2020):

Lazio-Atalanta

NONA GIORNATA (27-10-2019 / 15-03-2020):

Fiorentina-Lazio

Roma-Milan

DECIMA GIORNATA (30-10-2019 / 22-03-2020):

Napoli-Atalanta

UNDICESIMA GIORNATA (03-11-2019 / 05-04-2020):

Milan-Lazio

Roma-Napoli

Torino-Juventus

DODICESIMA GIORNATA (10-11-2019 / 11-04-2020):

Juventus-Milan

TREDICESIMA GIORNATA (24-11-2019 / 19-04-2020):

Atalanta-Juventus

Milan-Napoli

QUATTORDICESIMA GIORNATA (01-12-2019 / 22-04-2020):

Brescia-Atalanta

QUINDICESIMA GIORNATA (08-12-2019 / 26-04-2020):

Inter-Roma

Lazio-Juventus

Calendario Serie A big match | SEDICESIMA GIORNATA (15-12-2019 / 03-05-2020):

Fiorentina-Inter

Genoa-Sampdoria

DICIASSETTESIMA GIORNATA (22-12-2019 / 10-05-2020):

Atalanta-Milan

Fiorentina-Roma

DICIOTTESIMA GIORNATA (05-01-2020 / 17-05-2020):

Napoli-Inter

DICIANNOVESIMA GIORNATA (12-01-2020 / 24-05-2020):

Inter-Atalanta

Lazio-Napoli

Roma-Juventus

Calendario Serie A 2019 2020, le soste

Ecco le date di tutte le soste comunicate dalla Lega:

Domenica 8 settembre 2019 (Nazionali)

Domenica 13 ottobre 2019 (Nazionali)

Domenica 17 novembre 2019 (Nazionali)

Domenica 29 dicembre (sosta invernale): ripresa il domenica 5 gennaio 2020

Domenica 29 marzo 2020 (Nazionali)

Calendario Serie A 2019 2020, i turni infrasettimanali

Saranno invece tre i turni infrasettimanali del prossimo campionato italiano, pensati per bilanciare le interruzioni del torneo dovute alle soste. Eccole:

Mercoledì 25 settembre 2019

Mercoledì 30 ottobre 2019

Mercoledì 22 aprile 2020

