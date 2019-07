Sorteggio calendario Serie A 2019 2020, ecco la data: sarà il 29 luglio

Dopo settimane e settimane di attesa, finalmente la curiosità dei tifosi di tutta Italia sarà presto soddisfatta: la Lega ha confermato la data in cui conosceremo il calendario della Serie A 2019 2020: il sorteggio sarà lunedì 29 luglio, a partire dalle 18.45.

Il sorteggio avverrà negli studi di Sky Sport a Rogoredo (Milano). Bisognerà aspettare quindi pochi altri giorni, perché la prossima stagione prenda definitivamente il via. Con il calendario, infatti, si conosceranno le partite che saranno disputate in ognuna delle 38 giornate di Serie A.

A comunicare la data del sorteggio è stata la Lega Serie A, che ha spiegato che sarà disponibile anche la diretta televisiva dell’evento, sui canali Sky Sport 24 e Sky Sport Serie A.

All’evento parteciperanno, ovviamente, anche una serie di ospiti e i rappresentanti delle società del massimo campionato italiano.

Sorteggio calendario Serie A, le date delle soste

In attesa di conoscere gli accoppiamenti delle 38 giornate del prossimo campionato italiano, la Lega ha già diffuso le date di tutte le soste che ci saranno nel corso della stagione.

Abolito dopo una sperimentazione di un solo anno il Boxing Day (le partite nel giorno di Santo Stefano), le soste in totale saranno cinque: quattro per le Nazionali e una a cavallo di Natale e Capodanno. Ecco le date:

Domenica 8 settembre 2019 (Nazionali)

Domenica 13 ottobre 2019 (Nazionali)

Domenica 17 novembre 2019 (Nazionali)

Domenica 29 dicembre (sosta invernale): ripresa il domenica 5 gennaio 2020

Domenica 29 marzo 2020 (Nazionali)

Sorteggio calendario Serie A, le date dei turni infrasettimanali

Come per le soste, la Lega ha anche diramato le informazioni sui turni infrasettimanali che ci saranno nel corso del prossimo campionato di Serie A, per bilanciare le soste.

Saranno in tutto tre i turni infrasettimanali, ecco le date:

Mercoledì 25 settembre 2019

Mercoledì 30 ottobre 2019

Mercoledì 22 aprile 2020