Reddito di cittadinanza news: tutte le ultime notizie di oggi 21 luglio 2019

In questo articolo tutte le ultimissime news sul Reddito di cittadinanza di oggi, domenica 21 luglio 2019. Dal 6 marzo 2019 è possibile fare richiesta per il sussidio targato Movimento 5 stelle introdotto dal decreto 4/2019 insieme alla riforma delle pensioni Quota 100. Ecco le ultime notizie:

– SE NON VISUALIZZI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI, CLICCA QUI –

(Aggiornare in continuazione per leggere tutti gli ultimi aggiornamenti)

Dal 22 al 28 luglio del 2019 le persone che hanno presentato domanda per il reddito di cittadinanza a marzo 2019 riceveranno il pagamento della quarta mensilità del reddito. Coloro che invece hanno presentato domanda nel mese di maggio, riceveranno la seconda mensilità.

I cittadini che hanno fatto domanda per il reddito di cittadinanza a giugno, possono ritirare la propria card presso gli uffici di Poste Italiane del proprio comune. Nella tesserà la prima mensilità sarà già disponibile.

Nel frattempo, nel comune di Acireale era tutto pronto per l’apertura dei cantieri di servizio del comune, che aveva selezionato 94 impiegati per lavorare a un progetto sul decoro urbano, ma la metà di questi ha rifiutato l’incarico. Poiché, nel frattempo, è entrato in vigore il reddito di cittadinanza, alcuni impiegati hanno preferito percepire il reddito di cittadinanza, piuttosto che il salario per i lavori del comune. I rinunciatari hanno preferito “restare a casa”, dichiara il sindaco del comune siciliano, Stefano Alì.

Per tutti i dettagli sui requisiti, come anche sulla card, i pagamenti e le modalità per presentare domanda, qui di seguito una serie di link utili:

🔴 TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU REDDITO DI CITTADINANZA E PENSIONI