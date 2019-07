Elezioni parlamentari Ucraina, agli exit pool avanza il partito del presidente Zelensky

Elezioni parlamentari in Ucraina: agli exit pool in vantaggio il partito Servitore del popolo

Alle elezioni parlamentari ucraine, Servitore del popolo, il partito del presidente Volodymyr Zelensky, dovrebbe ottenere il 43,9 per cento dei voti secondo un exit poll realizzato il giorno del ritorno alle urne. Il sondaggio, condotto dal Razumkov analytical center e dal Kiev International Institute of Sociology, colloca al secondo posto il partito di Viktor Medvedchuk. Il tycoon, ritenuto un intimo del presidente russo Vladimir Putin e sostenitore dell’autonomia per le aree controllate dai ribelli filo-russi nell’Ucraina orientale, è notevolmente distaccato con un 11,5 per cento delle preferenze.

E’ stato Zelensky, l’ex comico entrato in carica a maggio, a decidere di indire le elezioni tre mesi prima della data originaria: il suo partito non era rappresentato nel Parlamento uscente, in carica dal 2014 e quindi da prima che Zelensky entrasse in politica. Senza l’appoggio del Verkhovna Rada, il Parlamento, il presidente non può cambiare il governo in carica, formato dall’ex presidente Petro Poroshenko.

Nettamente favorito nei sondaggi delle elezioni parlamentari, il partito del presidente dovrebbe ottenere il sostegno da poco più della metà di coloro che intendono votare. Ma solo 225 dei 424 posti da coprire nella Verkhovna Rada vengono scelti dalla lista dei partiti: il resto sono posti a mandato unico, la cui distribuzione potrebbe essere diversa dal sentimento nazionale.

Per ottenere una rappresentanza parlamentare, i partiti devono superare la soglia di sbarramento elettorale al cinque per cento. Oltre a Servitore del popolo, a superarla dovrebbero essere anche Solidarietà Europea, il partito di Poroshenko, il partito filorusso Blocco Opposizione – Per la vita, il partito Patria dell’ex prima ministra Yulia Tymoshenko e Voce, formazione politica liberale e filo-europea fondata dal musicista rock Svyatoslav Vakarchuk.

Se il presidente non riuscisse a governare solo con il suo partito, per Servitore del popolo potrebbe aprirsi la necessità di stringere una coalizione anche se, tranne Voce, è difficile che l’ex comico riesca ad accordarsi con uno degli altri partiti che entreranno in Parlamento.