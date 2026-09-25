Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:24
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Esteri
Esteri

Mamdani ottiene 130 milioni di dollari di risarcimento per i rider sottopagati e aumenta del 57% la paga degli spazzaneve

Immagine di copertina
Credit: AGF

La lezione del sindaco di New York ai progressisti

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

L’amministrazione Mamdani ha ottenuto un risarcimento record da DoorDash, piattaforma statunitense di consegna di cibo a domicilio, per chiudere un’indagine sulle condizioni di lavoro dei suoi rider. L’azienda dovrà pagare 131,5 milioni di dollari: più di 115 milioni finiranno nelle tasche di oltre 260mila lavoratori, pagati meno del dovuto o, in alcuni casi, non pagati affatto. Inoltre, per tre anni DoorDash dovrà fornire alla città dati mensili sulle retribuzioni. I rider potranno a loro volta condividere direttamente con l’amministrazione i dati su corse e pagamenti, così da permettere di individuare eventuali nuove violazioni.

“Quando un lavoratore guadagna un salario, merita di riceverlo: non domani, non dopo una causa legale, ma puntualmente e per intero” è stato il commento del sindaco di New York che, nel frattempo, ha intrapreso un’altra iniziativa sul fronte salariale. In vista dell’inverno, Mamdani ha deciso di aumentare del 57% la paga degli addetti temporanei chiamati a spalare la neve in caso di emergenza. Riceveranno 30 dollari l’ora per le prime 40 ore lavorate in una settimana. Superato questo limite, la tariffa salirà a 45 dollari l’ora. Un aumento significativo rispetto allo scorso anno, quando la paga  era di 19,14 dollari l’ora e saliva a 28,71 dollari oltre le 40 ore settimanali.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Esteri / Melania Trump: “Sotto il comunismo ho avuto un’infanzia bellissima”
Esteri / Trump accoglie Xi tra battute, panda e patron di Big Tech. Ma la sfida tra Usa e Cina è su IA, dazi e Taiwan
Ambiente / È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale
Ti potrebbe interessare
Esteri / Melania Trump: “Sotto il comunismo ho avuto un’infanzia bellissima”
Esteri / Trump accoglie Xi tra battute, panda e patron di Big Tech. Ma la sfida tra Usa e Cina è su IA, dazi e Taiwan
Ambiente / È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale
Esteri / El Mundo: “La Russia si prepara ad attaccare con droni Italia, Francia o Spagna”. Crosetto: “L’allarme non trova conferma”
Esteri / Xi Jinping va a Washington, Trump lo accoglie con il tappeto rosso: tregua tra Usa e Cina sui dazi fino a gennaio
Esteri / Pezeshkian mostra all'Onu le foto dei bambini iraniani uccisi dai raid di Usa. La delegazione Usa lascia l'aula
Esteri / “Il mondo è impreparato a una nuova pandemia”: l’allarme della rivista “The Lancet”
Esteri / Gaza: il Board of Peace di Donald Trump presenta un piano da 2,45 miliardi per la ripresa nella Striscia
Esteri / Così l'accordo tra Usa, Danimarca e Groenlandia assicura la presenza militare e l'adesione dell'isola alla Nato “per sempre”
Esteri / Iran, Ucraina, Gaza, IA, Donald Trump all’Assemblea dell’Onu: “Io agisco, gli altri parlano”
Ricerca